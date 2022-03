BVB und VfL Bochum dabei: Darum gibt es am Sonntag vier Spiele in der Bundesliga

Mit Blick auf den Bundesliga-Spielplan muss man in dieser Woche zwei Mal hinschauen. Denn es gibt vier Partien am Sonntag.

2015 gab es das schon einmal, damals war vom Super-Sonntag die Rede. An diesem Sonntag wiederholt sich die Geschichte in der Bundesliga. Vier Partien stehen auf dem Programm, dafür keine am Freitag.

Warum das so ist? Ganz einfach, bei der Planung ging die DFL davon aus, dass noch mehrere deutsche Vertreter in der Europa League vertreten sind und am Donnerstag antreten müssen.

Doch aus verschiedenen Gründen ist das nicht der Fall. Sportlich hat zum Beispiel Borussia Dortmund sein Ziel meilenweit verfehlt und ist in der Zwischenrunde gegen die Glasgow Rangers ausgeschieden.

Und auch die Politik mischt mit. Denn RB Leipzig hätte es im Achtelfinale mit Spartak Moskau zu tun bekommen. Doch nach dem Ausschluss russischer Mannschaften aus den Uefa-Wettbewerben, nachdem Russlands Präsident Wladimir Putin einen Angriffskrieg auf die Ukraine befahl, ziehen die Leipziger ohne Spiele in das Viertelfinale ein.

Bayer Leverkusen und Eintracht Frankfurt sind noch im Wettbewerb, doch nur Leverkusen muss auch an dem anvisierten Donnerstag ran. Vor dem Derby am Sonntag gegen den 1. FC Köln geht es im Hinspiel bei Atalatna Bergamo um eine gute Ausgangsposition für das Rückspiel.

Die Partie von Frankfurt bei Betis Sevilla wurde auf den Mittwoch verlegt, damit eine Dopplung mit dem FC Sevilla vermieden wird.

Und obwohl nur noch ein Klub am Donnerstag spielt, bleibt es bei vier Partien am Sonntag. Betroffen auf Reviersicht sind der BVB, der um 17:30 Uhr gegen Arminia Bielefeld antritt, zudem der VfL Bochum, der zeitgleich bei Eintracht Frankfurt spielt.

Neben den beiden Partien und dem Derby in Leverkusen (15:30) spielt auch noch Greuther Fürth um 19:30 Uhr gegen Leipzig.