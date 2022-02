BVB-Wechsel: So erklärt Süle seine Entscheidung

Der Wechsel von Niklas Süle zu Borussia Dortmund zur neuen Saison ist offiziell. Gegenüber Bild erklärte der Innenverteidiger seine Beweggründe.

Gerüchte über den bevorstehenden Transfer von Niklas Süle gab es schon seit einigen Tagen. Am Montag meldete Borussia Dortmund dann Vollzug. Der 26-jährige Innenverteidiger wechselt nach seinem Abschied beim FC Bayern am Saisonende ins Ruhrgebiet, er unterzeichnete einen Vertrag bis 2026.

Süle selbst hatte laut eigener Aussage aber schon länger Gewissheit über seine Zukunft. "Ich habe mich bereits vor einigen Wochen dazu entschieden, künftig für Borussia Dortmund zu spielen", sagte er am Montag gegenüber Bild.

Darüber hinaus erläuterte der Abwehrmann auch die für ihn ausschlaggebenden Gründe. Er habe gemerkt, dass die BVB-Verantwortlichen "ganz große Lust" auf die Zusammenarbeit mit ihm hätten: "Hans Joachim Watzke, Michael Zorc, Sebastian Kehl und Marco Rose haben mir beeindruckend vermittelt, welche Rolle ich beim BVB einnehmen kann und ich hatte das Gefühl, als Mensch und als Fußballer gewollt zu werden", sagte Süle. "Die Art und Weise wie sie sich um mich bemüht haben, hat mir imponiert, so dass ich schnell wusste, wo ich künftig spielen werden."

Andersherum habe Süle den BVB-Verantwortlichen gezeigt, "dass er große Lust auf Borussia Dortmund hat", hatte Sebastian Kehl, der im Sommer Michael Zorc als Sportdirektor des BVB beerben wird, im Rahmen der Verpflichtung erklärt. "Er verfügt über viel Erfahrung, Ruhe im Aufbauspiel und über die nötige Physis, um ab dem Sommer gemeinsam mit uns den nächsten Schritt zu gehen."

Die Dortmunder verstärken sich durch den Transfer mit einem 37-fachen deutschen Nationalspieler, der mit Bayern die Champions League gewann und mehrere Deutsche Meisterschaften sowie DFB-Pokalsiege feierte. Beim BVB wolle Süle an die erfolgreiche Zeit in München anknüpfen "und noch weitere Titel gewinnen", kündigte er bei Bild an.

