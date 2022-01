Bundesliga: Fünf Corona-Fälle um Kapitän Neuer beim FC Bayern

Beim FC Bayern hat die erste Testung zum Start der Vorbereitung gleich fünf positive Coronafälle ergeben. Das gab der Verein am Neujahrsabend bekannt.

Schlechte Nachrichten für den FC Bayern München! Der Herbstmeister der Fußballbundesliga wird zum Start ins neue Jahr gleich wieder vom Corona-Virus ausgebremst. Wie der Rekordmeister am Samstagabend bekanntgab, seien nach dem Urlaub Kapitän Manuel Neuer (auf den Malediven), Kingsley Coman (Dubai), Corentin Tolisso (Frankreich) und der Engländer Omar Richards positiv auf das Virus getestet worden seien.

Der Verein schreibt weiter, dass es allen Spielern gut ginge. Dies gelte auch für Bayerns Co-Trainer Dino Toppmöller, der ebenfalls positiv getestet wurde. Alle fünf Infizierten befänden sich in häuslicher Quarantäne. „Mir geht es soweit ganz gut, ich habe zum Glück nur leichte Symptome“, schrieb Nationaltorhüter Neuer auf Instagram und bedankte sich für die Genesungswünsche.

Eigentlich hatte der Verein geplant, am Sonntag in die Rückrundenvorbereitung zu starten. Der Trainingsauftakt wird nun allerdings auf Montag verschoben. Infolge der Anpassung des Test- und Hygienekonzepts an die aktuelle Pandemielage würden aber nun zunächst alle Spieler, Trainer und Staff-Mitglieder am Montagmorgen PCR-getestet.

Für den FC Bayern startet die Rückserie am kommenden Freitag. Dann trifft die Mannschaft von Trainer Julian Nagelsmann auf Borussia Mönchengladbach. Für die Revanche nach dem herben DFB-Pokal-Aus (0:5) sind die Münchner allerdings nun erst einmal gehandicapt.