DFB-Team: Flick nominiert drei weitere Spieler nach

Bundestrainer Hansi Flick hat auf den Coronafall und die Verletzungssorgen bei der deutschen Fußball-Nationalmannschaft reagiert und ein Trio nachnominiert.

Die Wolfsburger Maximilian Arnold und Ridle Baku sowie Kevin Volland (AS Monaco) stehen nun auch im Kader für die WM-Qualifikationsspiele gegen Liechtenstein am Donnerstag (20.45 Uhr/RTL) in Wolfsburg und drei Tage später in Armenien.

Außerdem gab der Deutsche Fußball-Bund (DFB) am Dienstagmittag bekannt, dass der Leverkusener Florian Wirtz (muskuläre Probleme am Hüftbeuger) und der Freiburger Nico Schlotterbeck (muskuläre Probleme am linken Oberschenkel) verletzt ausfallen.

Der DFB hatte am Dienstagvormittag einen positiven Coronatest eines Spielers bekannt gegeben. Nach SID-Informationen handelt es sich um Niklas Süle. Vier weitere Spieler müssen zudem als Kontaktperson 1 in Quarantäne.