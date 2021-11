BVB: Guerreiro absolviert Teile des Mannschaftstrainings

Raphael Guerreiro hat am Montag wieder Teile des Mannschaftstrainings absolviert. Der portugiesische Nationalspieler fehlt dem BVB schon seit Wochen.

Das Lazarett bei Borussia Dortmund lichtet sich aktuell so langsam. Raphael Guerreiro hat am Montag endlich mal wieder zumindest Teile des Mannschaftstrainings absolvieren können. Ein entsprechendes Video verbreitete der BVB auf seinen Kanälen in den sozialen Netzwerken.

Der 27 Jahre alte Linksverteidiger überzeugte bis zu seiner Anfang Oktober bei der Nationalmannschaft erlittenen Verletzung. Der portugiesische Ex-Europameister fehlt den Dortmundern seit dem 7. Spieltag. Guerreiro hatte sich einen Muskelfaserriss zugezogen und fehlt seitdem. Bisher kommt der Linksfuß auf sechs Einsätze in der Bundesliga, in denen er drei Tore erzielen konnte. Hinzu kommen zwei weitere Einsätze mit dem BVB in der Champions League. Am ersten Spieltag hatte er bereits wegen Wadenproblemen aussetzen müssen.

Drei weitere potenzielle Linksverteidiger sind verletzt

In Nico Schulz, Emre Can und Marius Wolf sind drei weitere potenzielle Linksverteidiger im Dortmunder Kader derzeit verletzt.