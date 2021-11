Nationalmannschaft: Flick nominiert Leverkusener Tah nach

Bundestrainer Hansi Flick hat Abwehrspieler Jonathan Tah für die abschließenden WM-Qualifikationsspiele nachnominiert.

Der 25 Jahre alte Profi von Bayer Leverkusen sollte wie alle anderen Spieler am Montagabend im Teamhotel in Wolfsburg eintreffen. Die DFB-Auswahl tritt am Donnerstag (20.45 Uhr/RTL) in Wolfsburg gegen Liechtenstein und drei Tage später in Jerewan gegen Armenien an.

Laut Bild-Zeitung soll auch Tahs Klubkollege Florian Wirtz anreisen, obwohl der Jungstar über Probleme im Hüftbeuger klagt und laut Bayer-Sportchef Rudi Völler „auch am Donnerstag und Sonntag“ nicht spielen kann. Wegen der Verletzung musste Wirtz am vergangenen Sonntag beim Auswärtsspiel bei Hertha BSC (1:1) passen.