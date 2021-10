VfL Bochum: Gute Erinnerungen an Mainz, die posten kurioses Detail

Der VfL Bochum muss im Achtelfinale des DFB-Pokals zuhause gegen Mainz 05 antreten. Für Mainz zum zweiten Mal ein Duell im Doppelpack.

Während des Bundesliga-Spiels gegen Borussia Mönchengladbach (1:2) wurde dem VfL Bochum im DFB-Pokal-Achtelfinale der FSV Mainz zugelost. Die Bochumer haben ein Heimspiel, VfL-Geschäftsführer Sport, Sebastian Schindzielorz, freut sich über das Los: "An die letzten Spiele gegen Mainz 05 erinnern wir uns natürlich sehr gerne. In der letzten Saison gab es kurz vor Weihnachten das Weiterkommen im Pokal. Dann gab es vor kurzem den ersten Heimsieg in der Bundesliga - auch gegen Mainz."

Bedeutet: Der VfL verbindet tolle Emotionen mit diesen letzten beiden Partien. Beim Pokalsieg in Mainz ging es in Unterzahl ins Elfmeterschießen. Dort verschoss Mainz drei Strafstöße, während der VfL alle verwandelte. Und der erste Sieg nach vielen Zweitliga-Jahren vor einigen Wochen wurde in Bochum ebenfalls gebührend gefeiert.

Schindzielorz: "Es ist gut, dass wir ein Heimspiel vor unseren Fans haben. Wir versuchen alles, um die nächste Runde zu erreichen."

Was auch für die Mainzer gilt, die nach dem Los zum zweiten Mal staunen. Denn Mainz bekommt die Pokalgegner derzeit nur im Doppelpack. Gegen Bielefeld ging es am Dienstag in Mainz im Pokal zur Sache (3:2), vier Tage später trafen beide Teams in der Liga in Bielefeld aufeinander, wieder siegte die 05er (2:1).

Und nun wurde das Match beim VfL für den 19. Januar terminiert. Und raten Sie mal, gegen wen Mainz vier Tage vorher zuhause in der Bundesliga antritt? Richtig, gegen den VfL Bochum. "Verrückt", twitterte der Klub.

Bleibt für den VfL zu hoffen, dass er aus diesem Doppelpack nicht wie Bielefeld mit zwei Niederlagen rausgeht. Aber zuletzt war Mainz ja ein gutes Omen für die Mannschaft von Trainer Thomas Reis... gp / cb