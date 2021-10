VfL Bochum: Fast alle Mann fit, Reis happy über "jede Alternative"

Am Sonntag trifft der VfL Bochum um 19:30 zuhause auf Eintracht Frankfurt. Vor dem Spiel stand Trainer Thomas Reis Rede und Antwort.

Reis über...

... neues Selbstvertrauen nach dem Auswärtssieg in Fürth: "Die Stimmung ist gelöster, ohne in Überheblichkeit auszuarten. Wir wissen schon, dass wir jede Woche weiter Gas geben müssen.

... neue personelle Möglichkeiten durch Danny Blum oder Takuma Asano: "Es ist schön, wenn man fast alle Mann zur Verfügung hat. Trotzdem fehlen noch einige, die das Potential haben, Stammspieler zu sein. Ich freue mich über jede Alternative, über jeden Konkurrenzkampf. Das kann uns nur helfen, um die Ziele zu erreichen.

... die Innenverteidigung gegen Frankfurt, die erneut Vasilios Lampropoulos und Erhan Mašović heißen könnte: "Da werde ich mich nicht zu äußern. Aber beide haben das gut gelöst in Führt, wir standen defensiv stabiler. Ohne respektlos zu klingen glaube ich, dass Frankfurt noch einmal eine andere Qualität hat als Fürth. Da müssen wir aufpassen, sonst erleben wir unser blaues Wunder."

... den Gegner Eintracht Frankfurt: "In der Bundesliga fehlt noch etwas die Stabilität. In der Europa League konnte man eindrucksvoll sehen, was für eine Qualität dort zu finden ist. Und auch in der Breite gibt es dort eine hohe individuelle Qualität.

... das System gegen Frankfurt, nachdem in Fürth in einem 4-4-2 agiert wurde. "Das kann man auch als verkappte Dreierkette sehen. Für uns als Mannschaft kam das nicht überraschend, wir versuchen uns auf alle Dinge vorzubereiten. Man muss sich in der Bundesliga auch taktisch entwickeln. Wir müssen flexibel sein, auf Dinge reagieren können, wir wollen auch, dass der Gegner auf uns reagieren muss. Gegen Frankfurt haben wir auch eine Idee, mit der wir glauben erfolgreich sein zu können."

... über mögliche Kader-Wechsel: "Das wird man sehen nach dem Abschlusstraining. Ich habe natürlich eine Elf oder einen Kader im Kopf. Ob es Veränderungen gibt, das wird man erst am Sonntag sehen, es kann sein, dass sich etwas tut." gp / cb