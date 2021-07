Herbert Bockhorn von Bundesliga-Aufsteiger VfL Bochum wurde positiv auf das Coronavirus getestet.

Wie der VfL Bochum am Freitagabend mitteilte, wurde Herbert Bockhorn positiv auf COVID-19 getestet. Dies haben die Untersuchungen, die nach seiner Abreise aus dem Trainingslager in Südtirol erfolgten, nun bestätigt. Dort fiel das Ergebnis beim 26-Jährigen noch negativ aus.

Für den Rest der Mannschaft besteht nach Angaben des Bundesliga-Aufsteigers derzeit offenbar keine große Gefahr. "Aufgrund der ergriffenen Maßnahmen sowie der engmaschigen Testung der Mannschaft vor Ort in Südtirol, die keine Auffälligkeiten aufwiesen, sehen die zuständigen Behörden keine Veranlassung, den Trainings- und Spielbetrieb des VfL zu unterbrechen", heißt es in der Mitteilung des Vereins.

Bockhorn hatte 2021/2022 viel vor

Für Bockhorn und den VfL Bochum ist das zwei Wochen vor dem Pflichtspielauftakt im DFB-Pokal beim Wuppertaler SV natürlich ein herber Rückschlag.

"Wir freuen uns alle auf die Saison. Wir haben in der Zweiten Liga etwas Großartiges geleistet. Deshalb sind alle sehr motiviert", betonte er noch vor einer Woche. Insbesondere Bockhorn hatte viel vor. In der vergangenen Saison spielte er auf beiden Flügeln, defensiv wie offensiv. 24 Mal kam er in der 2. Bundesliga zum Einsatz, erzielte dabei einen Treffer und bereitete drei weitere vor.

2021/2022 sieht er sich eher in der Defensive. "Ich habe in allen Testspielen bisher hinten gespielt. Dort fühle ich mich sehr wohl. Deshalb sehe ich mich auch aktuell eher hinten", betonte Bockhorn. Nun wird der 26-Jährige, der im Sommer 2020 von Huddersfield kam, erstmal durch das Coronavirus gebremst.