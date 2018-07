Gänsehautmoment beim Regionalliga-Auftakt von Fortunas Zweitvertretung gegen den SV Lippstadt.

Als der Stadionsprecher vor Spielbeginn die Mannschaftsaufstellungen der beiden Teams vorlas, setzte unter den 1.500 Besuchern im Paul-Janes-Stadion plötzlich ein donnernder Applaus ein. Schuld daran war die Nummer 17, die einer Legende im Fortuna-Trikot gehört. Andreas „Lumpi“ Lambertz ist zurück, und wie.

Nach 90 absolvierten Minuten unter schwierigsten äußeren Bedingungen hatte „Lumpi“, wie er seither liebevoll von den Fortuna-Fans genannt wird, noch Zeit genug, um sich minutenlang mit seinen Anhängern am Zaun zu unterhalten und fleißig Autogramme zu schreiben. „Das hier ist ein absoluter Teppich. Auf den Platz können wir es nicht schieben, dass wir zum Start nicht gewonnen haben“, legte der Routinier das Hauptaugenmerk direkt auf die abgelaufene Partie. „Zudem waren da die Temperaturen. Da ist es alles andere als leicht, 90 Minuten Vollgas zu geben. Einige von uns gingen schon ordentlich auf dem Zahnfleisch“, fasste der 33-jährige Ex-Dresdener das Spiel zusammen.

Man sah dem Mittelfeldmann nach dem Abpfiff an, dass er froh ist, wieder bei der Fortuna zu sein. „Ich habe mich hier am Flinger Broich in der Kabine vor dem Spiel direkt da hingesetzt, wo ich immer saß“, blicke der Rechtsfuß etwas wehmütig zurück. Ob er stolz darauf sei, so herzlich von allen wieder aufgenommen worden zu sein? „Klar, wer schafft es heutzutage schon, zwölf oder 13 Jahre bei einem Verein zu bleiben?“ Dazu noch den Sprung von der Ober- bis in die Bundesliga geschafft zu haben. Es dürfte Seltenheitswert haben.

Ziele hat der 1,72 Meter große zentrale Mittelfeldspieler ebenfalls mit der „Zwoten“ der Fortuna: „In der Regionalliga herrscht eine andere Robustheit als in der Jugend. Da kommen viele von uns gerade noch frisch her. Der Leitwolf war ich zuletzt auch schon bei Dynamo. Das möchte ich gerne auch hier in Düsseldorf verkörpern“, weiß Lambertz, was noch auf ihn zukommt. „Zum Auftakt hat Lippstadt uns ganz schön zugestellt und uns nicht unser Spiel aufziehen lassen. Das war clever.“

Auch der Trainer fand lobende Worte für seinen Kapitän. „Lumpi ist enorm wichtig als Person für unser Team. Aber auch als Fußballer. Seine Art als Mensch passt super in die Truppe“, will Nico Michaty nicht mehr auf Lambertz verzichten.