Schalkes Stürmer Breel Embolo (21) trainiert in den ersten Tagen nach seiner Rückkehr noch mit angezogener Handbremse.

Embolo bekam nach seiner WM-Teilnahme mit der Schweiz verlängerten Urlaub und wird jetzt allmählich an das Niveau der Team-Kollegen, die bereits seit dem 1. Juli wieder in der Vorbereitung sind, herangeführt. „Trainer Domenico Tedesco steuert das Programm sehr, sehr gut“, sagt Embolo.

Bei der Trainings-Einheit am Donnerstag sah der Angreifer, der vor zwei Jahren für 22,5 Millionen Euro Ablöse aus Basel nach Gelsenkirchen kam und teuerster Schalker Einkauf aller Zeiten ist, nach seinen Übungen noch im Sitzen bei einer Trainingsform für die Offensiv-Spieler zu. Mark Uth, Cedric Teuchert, Yevhen Konoplyanka, Nabil Bentaleb und Co. kamen bei 34 Grad Celsius ordentlich ins Schwitzen.

Vor allem Neuzugang Uth (27) fiel Embolo beim Abschluss auf. „Was ich jetzt schon sagen kann: Der Mark ist auf dem Platz ein brutaler Killer. Vor dem Tor kennt er keinen Spaß. Für einen Spieler wie mich, der gerne noch mal einen Haken schlägt oder einen Übersteiger versucht, ist so ein Typ wie Mark Uth sehr, sehr wichtig. Wir haben schon ein bisschen gesprochen, werden uns aber in den nächsten Tagen auf dem Platz noch richtig kennenlernen“, so Embolo.