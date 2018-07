Am Dienstag wurde Schalke-Zugang Salif Sané vorgestellt. Er wusste gleich zu punkten.

Schwarz-weiß gestreiftes Hemd, schwarze Baseball-Kappe, schwarze Dreiviertel-Hose, weiß-graue Sneaker, silberne Uhr, schwarze Armbänder, Brillis in beiden Ohren: Schalkes Neuzugang Salif Sané zeigte sich bei seiner offiziellen Vorstellung modisch-lässig. Und gut gelaunt.

Seit acht Monaten ist der Abwehr-Hüne, der bei Hannover 96 in der letzten Saison mit 265 gewonnenen Kopfball-Duellen zum besten Kopfballspieler der Bundesliga wurde, mit seiner Freundin verlobt. „Sie hat Ahnung vom Fußball“, sagt Sané mit einem Lächeln, „aber sie kritisiert mich nach Spielen nicht.“

Eine Wohnung in Gelsenkirchen hat Sané bereits gefunden, so dass er bei Schalke bereits voll durchstarten kann. Die ersten Eindrücke sind für ihn positiv. „Ich bin gut aufgenommen worden, es gibt mehrere Spieler in der Mannschaft, die wie ich französisch sprechen“, sagt der Neuzugang. Sané spricht nach fünf Jahren bei Hannover passables Deutsch. „Trainer Domenico Tedesco kommuniziert mit mir auf deutsch und manchmal auf französisch“, sagt der Defensiv-Schrank, der für sieben Millionen Euro von der Leine in den Ruhrpott wechselte und bei Schalke einen Vertrag bis 2022 besitzt.

Sané sieht Schalke als nächsten Schritt auf der Karriereleiter. „Ich hoffe, dass ich hier noch besser werden kann“, sagt der senegalesische WM-Teilnehmer und schiebt sofort nach: „Ich muss auch besser werden. Bei Schalke herrscht ein anderes Niveau.“ Selbst seine überragende Kopfball-Stärke sieht Salif Sané noch als verbesserungswürdig an: „Ich muss alles verbessern, auch das.“

Seinem ersten Auftritt in der Veltins-Arena, die nach dem Ed Sheeran-Konzert vom Sonntagabend jetzt nur nackten Betonboden mit Kabeln, Gittern und Getränkebuden im Innenraum preisgab, fiebert der Defensivmann bereits entgegen. „Schalke hat die besten Fans in Deutschland. Die Stimmung in der Arena war die beste in der Bundesliga.“