Ein Spieler ist zurück im Schalke-Training, drei haben am Dienstag die Leistungsdiagnostik absolviert.

Thilo Kehrer ist zurück im Mannschaftstraining. Der Schalker Innenverteidiger stand am Dienstag wieder mit seinen Teamkollegen auf dem Rasen und absolvierte Teile des Trainings. Nach gut einer Stunde drehte er noch einige Runden um das Spielfeld, während seine Teamkollegen das Abschlussspiel absolvierten.

Während der zehntägigen China-Reise hatte der 21-Jährige über Schmerzen an der Ferse geklagt und vorerst pausiert. Laut Trainer Domenico Tedesco hätte Kehrer schon in der vergangenen Woche trainieren können, Trainer und Spieler wollten in der frühen Phase der Saisonvorbereitung aber kein Risiko eingehen.

Noch nicht dabei waren am Dienstagmorgen hingegen die WM-Teilnehmer Breel Embolo (Schweiz) und Salif Sané (Senegal). Auch Nachwuchsspieler Niklas Wiemann fehlte. Das Trio absolvierte die Leistungsdiagnostik.