Norbert Elgert hat Mesut Özil den Weg in den Profifußball geebnet, beide stehen in engem Kontakt. Nach Özils Rundumschlag und seinem Rücktritt aus der DFB-Elf äußert sich der Schalker U19-Trainer.

Mesut Özil hat am Sonntag mit einem dreiteiligen Statement, das er in den sozialen Medien veröffentlichte, für Aufruhr gesorgt. Der 29-Jährige rechnet darin auch mit Reinhard Grindel ab. Özil wirft dem Präsidenten des DFB Diskriminierung und Rassismus vor: „In seinen Augen bin ich Deutscher, wenn wir gewinnen, und ein Einwanderer, wenn wir verlieren.“

Neben Grindel knöpfte sich der ehemalige Schalker Profi aber auch Sponsoren des DFB, Medienunternehmen und sogar seine ehemalige Schule, die Gesamtschule Berger Feld vor. Außerdem erklärte er seinen Rücktritt aus der deutschen Nationalmannschaft.

Auslöser des Konflikts war das gemeinsame Foto mit Recep Tayip Erdogan, das am 13. Mai, einen Tag vor der Nominierung des vorläufigen WM-Kaders, veröffentlicht wurde. Özil war darauf mit dem türkischen Präsidenten zu sehen, er übergab dem Staatschef ein Trikot. Das hatte ihm viel Kritik eingebracht, auch seitens des DFB.

Norbert Elgert hatte bereits im Vorfeld der Weltmeisterschaft darauf verzichtet, Partei für oder gegen Mesut Özil zu ergreifen. Er sagte nur: „Mesut hat türkische Wurzeln und ganz viele türkische Verwandte, auch in der Türkei. Zugleich ist er in Deutschland aufgewachsen und spielt für die deutsche Nationalmannschaft. Er ist ein sehr stolzer Mensch, der nicht einfach für Deutschland auflaufen würde, wenn sein Herz nicht auch für das Land schlagen würde.“

Nach Özils schriftlichtem Rundumschlag am Sonntag hält es der Schalker U19-Trainer, der seine Mannschaft gerade auf die neue Saison vorbereitet, ähnlich. Der 61-Jährige möchte bewusst darauf verzichten, in dieser Angelegenheit eine öffentliche Bewertung vorzunehmen. Viele Äußerungen, die er in den vergangenen Stunden dazu gelesen hat, seien ihm schlicht zu polemisch und plakativ. Elgert betont, dass er Mesut Özil vor 13 Jahren als „hochanständigen Menschen“ kennengelernt hat und er ihn auch heute noch für einen solchen hält. „Probleme und Konflikte entstehen immer dann, wenn Menschen nicht miteinander kommunizieren. Das weiß ich aus eigener Erfahrung“, sagt er und stellt klar: „Wenn Mesut mich braucht, dann bin ich für ihn da. Er hat meine seelische Rückendeckung.“

Elgert hielt Laureus-Award-Laudatio



Es war Norbert Elgert, der den Weltmeister vor 13 Jahren auf einem Kleinfeld Fußball spielen sah und sagte: Dieser begabte junge Spieler muss künftig für Schalke spielen. „Es war auffällig, dass Mesut nicht nur den Ball eng am Fuß führte, sondern dabei auch den Kopf stets oben behielt“. Der gebürtige Gelsenkirchener kickte für Rot-Weiss Essen, besuchte allerdings die Gesamtschule Berger Feld und nahm am Schulprojekt teil, in dessen Rahmen talentierte Spieler vormittags auf Schalke trainieren. „Gemeinsam ist es uns dann gelungen, Mesut und seinen Vater davon zu überzeugen, dass Schalke der nächste richtige Schritt seiner Laufbahn ist“, sagt Elgert. Im Sommer 2006 feierten Özil und Elgert gemeinsam die Deutsche A-Jugendmeisterschaft. Die Schalker schlugen im Finale den FC Bayern München mit 2:1 und Mesut Özil gehörte zu den auffälligsten Spielern. Im Tor stand Ralf Fährmann, in der Abwehr Benedikt Höwedes und im Mittelfeld zog eben Özil die Fäden. „Mesut war ein echter Teamplayer, für den das Wir immer wichtiger war als das Ich“, sagt Elgert. „Zurückhaltend, aber auch selbstbewusst, wusste er schon immer ganz genau, was er wollte.“



Özils Marktwert heute bei 45 Millionen Euro

Nach der gemeinsamen Zeit in der Schalker A-Jugend schaffte Mesut Özil den Sprung in den Profikader. Der Spielmacher absolvierte zwischen August 2006 und Dezember 2007 30 Bundesligaspiele für Schalke, vier Mal lief er im Trikot der Königsblauen in der Champions League auf. 2007 kam es im Zuge der Verhandlungen über einen neuen Vertrag zu Unstimmigkeiten mit dem Management, sodass er Schalke im Januar 2008 verließ und für eine Ablösesumme von fünf Millionen Euro zu Werder Bremen wechselte. Heute wird sein Marktwert auf 45 Millionen Euro geschätzt.

Die Verbindung zwischen Mesut Özil und Norbert Elgert ist nie abgerissen. Als Özil 2014 Preisträger des Laureus Awards war, war es Norbert Elgert, der ihm den Ehrenpreis für Wohltätigkeit in Berlin überreichte. Özil bekam ihn als Anerkennung für sein hohes soziales Engagement. Mit der Aktion „Big Shoe“ sorgte er dafür, dass ein großer Teil seiner Siegprämie für den Weltmeister-Titel 2014 hilfsbedürftigen Kindern in Brasilien zugute kam. In seiner Laudatio sagte Elgert: „Ich persönlich bin sehr stolz auf Mesut, weil er nicht nur ein supererfolgreicher Fußballer, sondern auch ein herzensguter Mensch ist. Er hinterlässt auf seinem erfolgreichen Weg tiefe Spuren der Menschlichkeit und der Hilfsbereitschaft.“

Besuch bei Özil in London steht an

Immer wieder fragte Mesut Özil Norbert Elgert nach Rat. Das änderte sich auch nicht, als er in Bremen spielte. Auch nicht bei Özils nächsten Stationen Real Madrid und Arsenal London. Er weiß, welcher Trainer ihm den Weg in den Profifußball geebnet hat. In seinem Buch „Die Magie des Spiels“ beschreibt Özil den gemeinsamen Weg mit Elgert sehr ausführlich und vergleicht seinen U19-Trainer sogar mit José Mourinho – der zwei Mal die Champions League gewann und vier Mal zum Weltclubtrainer des Jahres gekrönt wurde. „Elgert war der absolute Schlüsseltrainer meiner Karriere“, heißt es in dem Buch.

2013 lud Mesut Özil Norbert Elgert und dessen Frau Cornelia zum spanischen Pokalendspiel ein, in dem er mit Real Madrid stand. Als Geste, als Dankeschön. „Dort trafen wir auf einen jungen Mann, der sich persönlich enorm weiterentwickelt hatte. Souverän, aber auch mit einer gewissen Demut und Bodenständigkeit“, erklärt Elgert.

Eine weiterer Besuch steht an. Mesut Özil hat die Elgerts zu einem Spiel nach London eingeladen. Als mit Sead Kolasinac ein weiterer Ex-Schalker und Elgert-Schüler im vergangenen Sommer zu Arsenal wechselte, schickten beide eine gemeinsame Einladung. In der vergangenen Saison hat es zeitlich nicht gepasst. In der neuen soll es klappen.