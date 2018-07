Fußball-Bundesligist Schalke 04 trauert um seinen ehemaligen Präsidenten Günter Eichberg. Sein langjähriger Weggefährte Heribert Bruchhagen hat sich geäußert.

Fußball-Bundesligist Schalke 04 trauert um seinen ehemaligen Präsidenten Günter Eichberg. Der ehemalige Klinik-Besitzer, der von Januar 1989 bis Oktober 1993 bei den Königsblauen als Präsident fungierte und wegen seiner extrovertierten Art den Spitznamen „Sonnenkönig“ bekam, verstarb am Sonntag im Alter von 72 Jahren in einem Gütersloher Krankenhaus. Sein Sohn Kai übermittelte die Botschaft telefonisch an den engsten Freundes- und Bekannten-Kreis. „Als Kai Eichberg mich informiert hat, habe ich am Sonntagnachmittag Schalkes Aufsichtsrats-Vorsitzenden Clemens Tönnies angerufen, um ihm die traurige Nachricht zu überbringen“, sagt Heribert Bruchhagen (69).

Der in Gütersloh lebende Bruchhagen traf sich bis zuletzt regelmäßig mit Eichberg. Beide kannten sich seit Jahrzehnten. „Günter Eichberg war zu meiner Trainer-Zeit beim FC Gütersloh von 1982 bis 1988 Vizepräsident des Klubs. Im Sommer 1989 hat mich Günter Eichberg dann als Manager zu Schalke 04 geholt. Ich habe dort dann auch den Marketing-Bereich übernommen und war ihm immer sehr verbunden. Auf Schalke war es eine spannende und zum Teil auch wilde Zeit, die es in dieser Form heute nicht mehr geben würde“, so Bruchhagen im Rückblick.

Vor 14 Tagen traf sich Bruchhagen, der im März diesen Jahres als Vorstands-Chef des Hamburger SV entlassen wurde, letztmals mit Eichberg zum Kaffee. Da merkte er bereits, dass der ehemalige Venen-Klinik-Besitzer deutlich abgebaut hatte. Eichberg war nach einer Hüft-Operation auf einen Rollator angewiesen. Sein letztes Schalke-Spiel sah er im Frühjahr, als die Königsblauen gegen Eintracht Frankfurt (1:0) spielten. Bei diesem Stadionbesuch stürzte Eichberg unglücklich und musste anschließend an der Kniescheibe operiert werden und sich danach in die Reha begeben.

Neben den körperlichen Problemen schwächten organische Schäden (Leberzirrhose) den Körper des ehemaligen Olsberger Kur-Direktors. Weil es Günter Eichberg gesundheitlich zuletzt deutlich schlechter ging, wurde er zwei Tage in einem Gütersloher Krankenhaus behandelt. Dort verstarb Eichberg am Sonntag. Heribert Bruchhagen: „Er hat bis zum Schluss sehr am Leben gehangen, aber es war jetzt schlichtweg aufgebraucht.“ An welchem Tag der ehemalige Schalker Präsident in Gütersloh beigesetzt wird, steht noch nicht fest.