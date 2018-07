Beim Turnier um den Geno-Cup stehen die Wennischen vor dem Einzug ins Viertelfinale.

Das war eine klare Angelegenheit. Fußball-Landesligist SF Niederwenigern hat beim Geno-Cup in Essen den ersten Sieg eingefahren. Auf das 0:0 gegen den Niederrhein-Oberligisten ETB Schwarz-Weiß Essen folgte am Donnerstagabend ein 6:0 gegen den A-Kreisligisten Fortuna Bredeney. Damit führen die Sportfreunde ihre Gruppe vor dem ETB Schwarz-Weiß Essen an. Die Wennischen können jetzt auch schon für das Viertelfinale planen, denn letzter Gegner in den Gruppenspielen ist mit dem GTSV Essen ein B-Kreisligist. Dieses Spiel wird am heutigen Samstag um 19.20 Uhr in Burgaltendorf angepfiffen.

Das Spiel gegen Fortuna Bredeney hatten die Sportfreunde schnell entschieden, wenngleich sie in der Anfangsphase auch einige Großchancen ausließen - vor allem Marius Lünemann, der auch jetzt wieder in der Spitze eingesetzt wurde. „Das waren Möglichkeiten, die er sonst eigentlich immer sicher in Tore umwandelt, da haben wir uns schon ein bisschen gewundert“, kommentierte Niederwenigerns Trainer Jürgen Margref. „Aber später hat er dann ja wieder wie gewohnt abgeschlossen und auch zwei Tore gemacht.“

Niederwenigerns Kader ist in diesen Tagen breit aufgestellt. Aktuell gibt es mit Alexander Golz, Sebastian Wieczorek und Daniel Paries drei Torhüter und zudem 28 Feldspieler. Doch Jürgen Margref kündigt schon an, dass es bei dieser Zahl nicht bleiben wird. „Wir werden den Kader noch um sechs Spieler reduzieren. Es geht ja auch darum, dass alle ihre Einsätze bekommen. Man muss aber noch bedenken, dass Fabian Feldmann und Lauritz Anger­stein noch länger ausfallen werden.“

Ebenfalls beim Geno-Cup am Ball ist die Kreisliga-A-Mannschaft der Sportfreunde, die am Donnerstag gegen Union Velbert 1:2 verlor. Die SFN-Reserve liegt in der Gruppe B auf dem dritten Rang, kann aber noch den Sprung ins Viertelfinale schaffen. Dafür müsste am Sonntag der SC Obersprockhövel geschlagen werden. Der SCO führt die Tabelle zurzeit noch an und hat ebenso vier Punkte auf dem Konto wie Union Velbert. Die Sportfreunde II haben bisher drei Zähler. Die Partie Obersprockhövel gegen SFN II wird am Sonntag um 13.20 Uhr angepfiffen.