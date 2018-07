Brasiliens Nationaltorwart Alisson spielt jetzt für den FC Liverpool. Trainer Jürgen Klopp unterbrach dessen erstes Interview, um ihn zu begrüßen.

Der englische Spitzenklub FC Liverpool hat sich den teuersten Torwart der Welt geangelt. Alisson kommt vom AS Rom und soll laut Medienberichten aus England ca. 72,5 Millionen Euro gekostet haben. Eine wichtige Verpflichtung für Liverpools Trainer Jürgen Klopp, schließlich galt das Tor als Problemposition des englischen Spitzenklubs. In der vergangenen Saison lieferten sich hier Simon Mignolet und Loris Karius ein Duell. Durchgehend überzeugen konnte keiner von beiden. Karius schien sich stabilisiert zu haben, bis er im Champions-League-Finale gegen Real Madrid (1:3) gleich zweimal folgenschwer patzte. Kein Wunder, dass es Klopp kaum erwarten konnte, seinen neuen Torwart bei sich zu haben.

Nach der Vertragsunterschrift schnappte sich die Liverpooler Medienabteilung Alisson direkt für ein ausführliches Interview, das jedoch schon nach wenigen Minuten unterbrochen wurde, als der Trainer überraschend den Raum betrat. In einem Video auf seinem Twitter-Kanal zeigt der FC Liverpool den Moment, als Klopp das Interview unterbricht, um den brasilianischen Nationalkeeper zu begrüßen. "Schön, dich zu treffen", sagen beide zueinander. Alisson betont: "Ich bin bereit." Und Klopp bekennt: "Es ist cool, dich hier zu haben."

Alisson ist bereits der vierte millionenschwere Zugang, den Liverpool in dieser Transferperiode verpflichtet hat. Zuvor kamen Naby Keita (RB Leipzig, ca. 60 Millionen Euro), Fabinho (AS Monaco, ca. 45 Millionen Euro) und Xherdan Shaqiri (Stoke City, ca. 15 Millionen Euro) an die Anfield Road. Mit seiner deutlich verstärkten Mannschaft will Klopp endlich einen Titel gewinnen. Liverpool stand unter dem ehemaligen BVB-Trainer bisher in drei Finalspielen. Vor dem Champions-League-Finale 2018 gingen bereits das Europa-League-Finale 2016 gegen den FC Sevilla (1:3) und das englische Ligapokalfinale 2016 gegen Manchester City (2:4 n.E.) verloren.