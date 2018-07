Erich Rutemöller arbeitet als Sportvorstand ehernamtlich für Fortuna Düsseldorf. Der 73-Jährige spricht über den Aufsteiger, die WM und den DFB.

Das Alter ist für Erich Rutemöller nur eine Zahl. „Ich fühle mich jünger als 73 Jahre“, meint er. Auch deswegen arbeitet er als Sportvorstand für Fortuna Düsseldorf. Ehrenamtlich. Doch Rutemöller hat auch lange die Trainerausbildung des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) geleitet, war DFB-Jugendtrainer, wurde vom Verband für sein Lebenswerk ausgezeichnet. Er hat im Iran, in Katar und in Afghanistan Geld verdient. Mit dem Fußballlehrer haben wir uns über Grundlegendes des Fußballs unterhalten.

Herr Rutemöller, haben Sie zu viel Geld oder ein großes Herz?

Erich Rutemöller: Weil ich bei der Fortuna ehrenamtlich arbeite?

Genau.

Rutemöller: Ich arbeite bei der Fortuna als Sportvorstand vom zeitlichen Aufwand nicht so, wie es normal nötig wäre, sondern ich bin noch als Fifa- und Uefa-Instructor unterwegs und bilde Trainer aus. Außerdem habe ich bis vor Kurzem auch noch für den DFB gearbeitet. Und ich will mir die Möglichkeit erhalten, meine Kontakte im Ausland zu pflegen. Aber trotzdem nehme ich die Aufgabe natürlich ernst.

Wie viel Einfluss können Sie nehmen?

Rutemöller: Ich würde meinen Einfluss jetzt nicht überschätzen. Aber ich kann personell einwirken. Ich kann auch das Verhalten, die täglichen Abläufe mitgestalten. Ich bin für jeden da, wenn er das Gespräch sucht. Und ich versuche, einen sehr guten Kontakt zu den Jugendtrainern zu haben.

Was muss passieren, damit die Fortuna als Aufsteiger die Klasse hält?

Rutemöller: Ich sage lieber, was nicht passieren darf.

Bitte.

Rutemöller: Dass wir nach einer starken Hinrunde wie in der letzten Bundesliga-Saison 2013 am letzten Spieltag noch absteigen. Natürlich brauchen wir einen guten Start, wir haben zum Glück auch direkt ein Heimspiel. Es wird auch Gegenwind kommen, wir werden mal Spiele verlieren. Das ist auch das Gute an unserem Trainer Friedhelm Funkel, dass er immer die Ruhe bewahrt.

Ihr Mittelstürmer Marvin Ducksch meinte zu uns, Düsseldorf müsste durch sein Umfeld so stark werden wie der BVB. Kann das klappen?

Rutemöller: Ich bin eher demütig. Was sich tut in einigen Jahren, das weiß man nicht. Aber natürlich haben der Klub und die Stadt Potenzial.

Es muss doch das Ziel sein, sich in der Bundesliga zu etablieren.

Rutemöller: Das muss das Ziel sein, natürlich. Nur wie schnell es gehen kann, hat man in der vergangenen Saison beim 1. FC Köln gesehen. Es gibt da auch kein allgemeines Rezept. Bestimmte Dynamiken im Laufe eines Spiels oder innerhalb eines Vereins sind schwer zu verhindern. Aber dann müssen die entsprechenden Personen mit Erfahrung, mit Können, mit Schläue, mit Fleiß und mit Disziplin gegenhalten.

Waren Sie erschrocken über die heftige Diskussion, die beim DFB rund um die Spieler Mesut Özil und Ilkay Gündogan entstanden ist?

Rutemöller: Ich sehe das so, abseits der nicht zu tolerierenden Aktion mit dem türkischen Präsidenten: Es ist ein Vorteil für den deutschen Fußball, dass jetzt verschiedene Mentalitäten dazustoßen. Wir haben nicht nur unsere deutsche Mentalität, sondern wir bekommen jetzt auch andere Einflüsse, aus anderen Kulturkreisen, mit anderen Hintergründen und Denkweisen. Wir können davon profitieren. Man darf das doch nicht negativ sehen.

Wie kam das WM-Aus zustande?

Rutemöller: Es gibt eine Reihe möglicher Faktoren, auch im psychischen Bereich: arrogante Selbstsicherheit, vielleicht gar Selbstüberschätzung. Man hat die Warnschüsse vor dem Turnier nicht ernst genug genommen – auch vielleicht Joachim Löw nicht. Es wurde immer wieder gesagt: Wir schaffen das.

Teilweise wurde die Mannschaft heftig angegriffen von ehemaligen Nationalspielern wie Mario Basler.

Rutemöller: Ich kann das nicht akzeptieren, was da teilweise gemacht wird. Als ehemaliger Nationalspieler hat man doch gewisse Verpflichtungen – und diese Verpflichtungen beinhalten auch einen Ehrenkodex. Man muss sachliche Kritik üben, man muss auch hart analysieren, wie es zu einer derartigen Nichtleistung bei der WM kommen konnte, aber alles muss sachlich, fair und fachlich bleiben.

Braucht Deutschland wieder mehr Individualität?

Rutemöller: Den Punkt habe ich fest in meinem Kopf. Hatten wir einen Außenspieler, der einen ausspielen konnte?

Leroy Sané, aber der war zu Hause.

Rutemöller: An ihm will ich das Aus nicht festmachen. Aber man braucht Außenspieler, die in der Lage sind, eine Abwehr aufzureißen. Wie Eden Hazard bei Belgien. Individualität ist wichtig, da sind unsere Jugendtrainer mitverantwortlich. Diese Inhalte müssen verstärkt geübt werden – und nicht nur Ballbesitzfußball und Passen.

Warum gelingt es nicht, einen guten Linksverteidiger auszubilden?

Rutemöller: Das ist eine gute Frage, denn wir brauchen gute Linksverteidiger. Es hat vielleicht auch ein bisschen damit zu tun, dass jeder Jugendliche stürmen will, oder er will auf der Sechs oder Acht spielen. Aber wir brauchen auch die Spieler, die die ‚Drecksarbeit’ machen. Auch Verteidigen ist Kunst, das muss man vermitteln.