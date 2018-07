Borussia Dortmund und Schalke 04 bestreiten jeweils nur ein Testspiel im Ruhrgebiet. Fans in der Heimat könnten sich abwenden. Ein Kommentar.

Bei aller Rivalität haben die Ruhrpott-Klubs Schalke 04 und Borussia Dortmund vieles gemeinsam – zumindest in ihrer Außendarstellung. Beide betonen gern die Nähe zur Heimat und den Werten, die damit verbunden sind: ehrliche Arbeit, Identifikation, Nähe zum Anhang.

Und: Beide bestreiten in diesem Sommer ein Testspiel in Essen. Was jeweils das einzige in der Region sein wird. Wer Schalke ansonsten in der Vorbereitung erleben will und nicht mit auf der PR-Tour in China war, muss nach Aue und Mittersill in Österreich reisen. Beim BVB gibt es die Auswahl zwischen den USA und Bad Ragaz in der Schweiz.

Kundschaft in Schanghai oder Chicago

Im Einzelnen gibt es dafür gute Gründe: Die Terminkalender in der Vorbereitung sind eng. Trainingslager fernab der Heimat erleichtern die konzentrierte Vorbereitung auf die kommende Saison. Marketingreisen sind nötig, wenn man zusätzliche Erlösquellen erschließen und mit den immer finanzstärkeren Klubs aus anderen Teilen Europas mithalten will. Aber: Man darf das Eine nur tun, ohne das Andere zu lassen. Sollten sich die Fans in der Heimat irgendwann enttäuscht abwenden, wird die neue Kundschaft in Schanghai oder Chicago das kaum ausgleichen können.