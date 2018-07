Benedikt Höwedes hat noch noch keinen neuen Verein gefunden. Deshalb wird er zunächst wieder auf Schalke unter Domenico Tedesco trainieren.

322 Tage nach seinem Abschied von Schalke 04 hat Benedikt Höwedes am Dienstag wieder seine Arbeit bei Schalke 04 aufgenommen. Der langjährige Kapitän, der in der vergangenen Saison an Juventus Turin ausgeliehen war, trainierte allerdings noch nicht mit der Mannschaft auf dem Platz. In den ersten Tagen stehen zunächst die auch bei anderen Spielern üblichen Tests hinter verschlossenen Türen an. Wann der 30-Jährige auf den Fußballplatz zurückkehren wird, ist ebenso noch offen wie die Dauer seines Verbleibs auf Schalke.

Höwedes bei Galatasaray Istanbul im Gespräch

Denn eigentlich ist Höwedes gekommen, um wieder zu gehen. Nach Darstellung von Schalkes Manager Christian Heidel sind sich beide Seiten darüber im Klaren, dass die Zukunft des Weltmeisters von 2014 bei einem anderen Verein liegt. Zuletzt war Höwedes bei Galatasaray Istanbul im Gespräch, aber konkret ist noch nichts geworden.

Dass Höwedes, der in der vergangenen Saison verletzungsbedingt nur drei Spiele für Juventus Turin absolvieren konnte, gar keinen passenden Verein finden könnte, glaubt Heidel nicht: „Wir sind erst am Anfang der Wechselperiode. So viel ist auf dem Markt noch nicht passiert.“

Vertrag bei Schalke 04 läuft noch bis 2020

So lange Höwedes noch keinen Verein gefunden hat, wird er auf Schalke unter Domenico Tedesco trainieren, der ihm im Vorjahr die Kapitänsbinde entzogen hatte; laut Heidel ist das „völlig unproblematisch“. Der Vertrag des Abwehrspielers läuft noch zwei Jahre bis zum 30. Juni 2020.