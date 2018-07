Das war ein gelungener Auftakt für Torsten Fröhling und die Schalker U23.

Beim VfB Günnigfeld haben die Königsblauen am Samstag ein Testspiel mit 8:1 gewonnen. Die Tore erzielten Jason Ceka, Philip Fontein, Sandro Plechaty (je 2), Serdar Bingöl und Gastspieler Björn Liebenau, der zuletzt beim HSC Hannover gespielt hat und sich derzeit auf Schalke bewirbt. Schon zur Pause führte die Mannschaft von Torsten Fröhling mit 5:0.

Die Anfangsphase der zweiten Halbzeit gehörte den Günnigfeldern, die in der Landesliga um Punkte spielen. In der 65. Minute erzielte der VfB, der von Schalkes Ex-Profi Sascha Wolf trainiert wird, durch Mauricio Santana das 5:1. Serdar Bingöl sowie ein Jason Ceka mit einem Doppelpack schraubten das Ergebnis noch in die Höhe.

Fröhling spürt Lust aufs Toreschießen

Torsten Fröhling war von ersten Auftritt seiner neuen Mannschaft angetan: „Angesichts der Belastungen der vergangenen Woche bin ich sehr zufrieden damit, dass die Jungs so engagiert aufgetreten sind. Sie hatten Freude am Spiel und haben Lust gehabt, Tore zu schießen. Das ist wichtig.“

Das nächste Testspiel findet am Mittwoch statt. Um 14 Uhr trifft Schalke im Bottroper Jahnstadion auf die U23 von Hannover 96.