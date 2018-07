Veltins und RevierSport werden einer Amateurmannschaft im September einen großen Traum verwirklichen: Ein Punktspiel in der Veltins-Arena auf Schalke.

Wer würde sich nicht gerne wie ein echter Profi fühlen? Luxuriöser Mannschaftsbus, eine perfekte Umkleidekabine, ein Rasen wie ein Teppich, nach dem Sieg stehen die Interviews und die Pressekonferenz für den Trainer an, bevor man sich im Ermüdungsbecken von den 90 Minuten erholt. Doch dann ist immer noch nicht Schluss: Es geht mit Freunden und Familie in den VIP-Bereich, um den Tag ausklingen zu lassen.

Sie haben Lust, genau so einen Tag mit Ihrer Amateurmannschaft zu verleben? Dann haben wir da was für Sie.

Veltins und RevierSport machen einen Traum wahr – das wird ein heißer Herbst für eine Mannschaft aus dem Amateurlager. Die könnte zum Beispiel Spielvereinigung Erkenschwick heißen. Wir stellen immer wieder Teams vor, die heiß sind auf diesen Gewinn. Der Westfalenligist möchte in diesem Jahr in die Oberliga aufsteigen. Und eines der Heimspiele soll in der Schalke-Arena ausgetragen werden.

Für Erkenschwick würde mit einem Spiel in der Veltins-Arena auf Schalke ein großer Traum in Erfüllung gehen. "In meiner Mannschaft habe ich so viele Schalker - Wahnsinn. Das sind alles Blaue. Für Sie würde ein Kindheitstraum wahr werden", erklärt Trainer Rene Lewejohann. Der 34-Jährige hat selbst eine S04-Vergangenheit. Einst spielte er für die Schalker Zweitvertretung. Noch heute spielt "Lewe" für die Schalker Traditionsmannschaft.

Lewejohann setzt auch auf die Fans der "Schwicker" - nicht erst in der finalen Phase, wenn die User per Onlinevoting entscheiden, wer das exklusive Heimspiel auf Schalke gewinnt. Lewejohann: "Es gibt nicht viele Vereine im Amateurfußball, die so geile Fans haben wie wir. Vielleicht helfen Sie uns ja bei einem geilen Video. Wir werden uns schon etwas Tolles überlegen, um uns diesen großen Traum von Schalke zu realisieren."