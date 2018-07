Die DFL Deutsche Fußball Liga hat heute die ersten sechs Spieltage der kommenden Bundesliga-Saison zeitgenau angesetzt. Borussia Dortmund wird nicht zufrieden sein.

Erst am vierten Spieltag darf der BVB sein erstes Spiel an einem Samstag bestreiten. Der Auftakt-Knaller gegen RB Leipzig steigt am Sonntagabend (18 Uhr). Am zweiten und dritten Spieltag müssen die Dortmunder jeweils Freitagabend ran.

Schalkes Auftaktspiel beim VfL Wolfsburg wurde für Samstag (25. August) um 15:30 Uhr terminiert. Das erste Heimspiel gegen Hertha BSC findet eine Woche später am Sonntagabend (18 Uhr) statt.

Die ersten sechs Bundesliga-Spieltage in der Übersicht:

1. Spieltag

Freitag, 24. August, 20:30 Uhr

FC Bayern München - TSG 1899 Hoffenheim

Samstag, 25. August, 15:30 Uhr

Hertha BSC - 1. FC Nürnberg

SV Werder Bremen - Hannover 96

SC Freiburg - Eintracht Frankfurt

VfL Wolfsburg FC Schalke 04

Fortuna Düsseldorf - FC Augsburg

Borussia Mönchengladbach - Bayer 04 Leverkusen (18:30 Uhr)

Sonntag, 26. August, 15:30 Uhr

1. FSV Mainz 05 - VfB Stuttgart

Borussia Dortmund - RB Leipzig (18:30 Uhr)

2. Spieltag

Freitag, 31.August, 20:30 Uhr

Hannover 96 - Borussia Dortmund

Samstag, 01.September, 15:30 Uhr

1899 Hoffenheim - SC Freiburg

Bayer Leverkusen - VfL Wolfsburg

Eintracht Frankfurt - Werder Bremen

FC Augsburg - Bor. Mönchengladbach

1. FC Nürnberg - FSV Mainz 05

VfB Stuttgart - Bayern München (18.30 Uhr)

Sonntag, 02. September, 15:30 Uhr

RB Leipzig - Fortuna Düsseldorf

FC Schalke 04 - Hertha BSC (18 Uhr)

3. Spieltag

Freitag, 14. September, 20:30 Uhr

Borussia Dortmund - Eintracht Frankfurt

Samstag, 15. September, 15:30 Uhr

Bayern München - Bayer Leverkusen

SC Freiburg - VfB Stuttgart

FSV Mainz 05 - FC Augsburg

VfL Wolfsburg - Hertha BSC

Fortuna Düsseldorf - 1899 Hoffenheim

Bor. Mönchengladbach - FC Schalke 04 (18.30 Uhr)

Sonntag, 16. September, 15:30 Uhr

Werder Bremen - 1. FC Nürnberg

RB Leipzig - Hannover 96 (18 Uhr)

4. Spieltag

Freitag, 21. September, 20:30 Uhr

VfB Stuttgart - Fortuna Düsseldorf

Samstag, 22. September, 15:30 Uhr

1899 Hoffenheim - Borussia Dortmund

Hertha BSC - Bor. Mönchengladbach

FC Augsburg - Werder Bremen

VfL Wolfsburg - SC Freiburg

1. FC Nürnberg - Hannover 96

FC Schalke 04 - Bayern München (18.30 Uhr)

Sonntag, 23. September, 15:30 Uhr

Bayer Leverkusen - FSV Mainz 05

Eintracht Frankfurt - RB Leipzig (18 Uhr)

5. Spieltag

Dienstag, 25. September, 18:30 Uhr

Werder Bremen - Hertha BSC

Bayern München - FC Augsburg (20.30 Uhr)

Hannover 96 - 1899 Hoffenheim (20.30 Uhr)

SC Freiburg - FC Schalke 04 (20.30 Uhr)

Mittwoch, 26. September, 18:30 Uhr

Fortuna Düsseldorf - Bayer Leverkusen

Borussia Dortmund - 1. FC Nürnberg (20.30 Uhr)

RB Leipzig - VfB Stuttgart (20.30 Uhr

Bor. Mönchengladbach - Eintracht Frankfurt (20.30 Uhr)

FSV Mainz 05 - VfL Wolfsburg (20.30 Uhr)

6. Spieltag

Freitag, 28. September, 20:30 Uhr

Hertha BSC - Bayern München

Samstag, 29. September, 15:30 Uhr

FC Schalke 04 - FSV Mainz 05

1899 Hoffenheim - RB Leipzig

VfB Stuttgart - Werder Bremen

VfL Wolfsburg - Bor. Mönchengladbach

1. FC Nürnberg - Fortuna Düsseldorf

Bayer Leverkusen - Borussia Dortmund (18.30 Uhr)

Sonntag, 30. September, 15:30 Uhr

Eintracht Frankfurt - Hannover 96

FC Augsburg - SC Freiburg (18 Uhr)