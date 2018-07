Am Dienstag testeten vier Bundesligisten gegen unterklassige Gegner - und feierten allesamt Kantersiege.

Noch gute sechs Wochen, bis die Bundesliga am 24. August in ihre 54. Runde geht. Doch solange müssen sich die Fans nicht gedulden, um die Vereine aus Deutschlands Eliteklasse wieder kicken zu sehen. Beinahe täglich ist ein Bundesligist in Test- und Freundschaftsspielen im Einsatz. Am Dienstagabend gaben sich Fortuna Düsseldorf, Werder Bremen, SC Freiburg und der VfL Wolfsburg die Ehre - allesamt mit Erfolg.

VfB Wissen - Fortuna Düsseldorf 0:10 (0:7)

Zum Abschluss des Fortuna-Trainingslagers im Westerwald gab sich der frisch gebackene Bundesligist keine Blöße und schickte den dort ansässigen Bezirksligisten VfB Wissen mit einem 10:0 (7:0) vom Platz. Vor allem der Torschützenkönig der abgelaufenen Zweitliga-Saison und Düsseldorfer Sommer-Zugang Marvin Ducksch betrieb Werbung in eigener Sache. In gerade mal 17 Minuten gelangen dem neuen Angreifer für drei Treffer. Die weiteren Tore steuerten Rouwen Hennings (2), Andre Hoffmann, Niko Gießelmann, Kenan Karaman, Aymen Barkok und Benito Raman bei. Kapitän Oliver Fink kam genauso wie Adam Bodzek verletzungsbedingt nicht zum Einsatz.

KSV Baunatal - VfL Wolfsburg 0:7 (0:2)

Am vergangenen Samstag startete auch der VfL Wolfsburg in die Testspiel-Wochen. Zum Aufgalopp feierte der Bundesligist einen lockeren 8:1-Sieg über eine Auswahlmannschaft. Drei Tage später zeigten die Wölfe sich in ähnlicher Torlaune. Gegen den Hessenligisten KSV Baunatal setzten sie sich mit 7:0 durch. Zugang Daniel Ginczek glänzte per Doppelpack, die weiteren Treffer erzielten Yunus Malli, Elvis Rexhbecaj, Paul Seguin, Wout Weghorst und Riechedly Bazoer.

Kehler FV - SC Freiburg 1:7 (0:3)

Beim SC Freiburg stand am Dienstagabend das dritte Vorbereitungsspiel an. Gegen den Südbadener Verbandsligisten Kehler SV, bei dem der Ex-Freiburger Karim Matmour aktiv ist, gewannen die Breisgrauer deutlich dank Toren von Lucas Höler (2), Tim Kleindienst und im zweiten Durchgang von Florian Niederlechner, Nils Petersen, Mike Frantz sowie Christian Günter mit 7:1 (3:0). Für den KFV erzielte Marco Petereit den goldenen Treffer. SC-Trainer Christian Streich freute sich über "ein paar schöne Tore, ein paar schöne Umschaltsituationen."



Werder Bremen - Eintracht Cuxhaven 8:0, WB - OSC Bremerhaven 5:0

"Es sind keine Freundschaftsspiele, es sind Testspiele", stellte Bremens Trainer Florian Kohfeldt vor dem Blitzturnier in Bremerhaven klar. Dort warteten mit dem Bezirksligisten Eintracht Cuxhaven und dem OSC Bremerhaven aus der Bremenliga gleich zwei Herausforderer auf den SVW. Doch der Bundesligist gab sich keine Blöße und sorgte mit 8:0- und 5:0-Siegen für klare Verhältnisse - und das, obwohl jede Partie nur 45 dauerte. Dem 8:0 steuerte Max Kruse, der die Bremer als Kapitän auf das Feld führte, einen Viererpack bei. Außerdem trafen Martin Harnik (2), Philipp Bargfrede und Kevin Möhwald. In der zweiten Begegnung trug Mittelfeldmotor Maximilian Eggestein die Kapitänsbinde. Milos Rashica (2), Josh Sargent, Aron Jóhannsson und Nachwuchstalent Marco Friedl trugen sich in die Torschützenliste ein. "Ich bin zufrieden. Haben sehr engagiert gespielt, auch wenn es kein Gradmesser war hat mir die Art und Weise gut gefallen", zeigte sich Trainer Kohfeldt anschließend in einer Vereinsmeldung zufrieden.