Im ersten Testspiel dieses Sommers schaffte Schalke 04 vor 10.000 Zuschauern in China ein spätes 3:3 (1:1)-Remis gegen den englischen Premier League-Klub FC Southampton.

Abwehrchef Naldo und Offensivmann Daniel Caligiuri wurden in dieser Partie noch geschont. Von den Neuzugängen stach besonders Elf-Millionen-Einkauf Suat Serdar heraus. Der Ex-Mainzer agierte zweikampfstark und mutig im Torabschluss. Auch Steven Skrzybski verdiente sich ein Fleißkärtchen.

Trotz der heftigen Regenfälle, die tagsüber rund um Kunshan niederprasselten, entwickelte sich ein abwechslungsreiches Spiel auf passablem Niveau. „Beide Mannschaften befinden sich am Beginn der Vorbereitung, deswegen sind die Voraussetzungen gleich“, meinte Southamptons Trainer Mark Hughes vor dem Anpfiff und sollte mit seiner Einschätzung richtig liegen.

Schalke wirkte zu Beginn zunächst griffiger, obwohl mit Benjamin Goller, Niklas Wiemann und Jannis Kübler drei ehemalige Spieler aus der U 19 von Trainer Norbert Elgert ihre ersten Profi-Schritte in der königsblauen Startelf unternahmen. Vor allem Goller hatte auf der rechten Seite einige beherzte Aktionen und überzeugte durch hohes Laufpensum.

Schalke, das von mehreren 100 chinesischen Fans lautstark unterstützt wurde, ging in der 21. Minute durch den ukrainischen Nationalspieler Yevhen Konoplyanka in Führung. Sein Schuss wurde von Southamptons Pierre-Emile Höjbjerg, der früher auch das Schalker Trikot trug, unhaltbar abgefälscht.

Kurz vor dem Seitenwechsel hätte Schalke auf 2:0 erhöhen müssen. Cedric Teuchert legte den Ball auf Mark Uth, der aus kurzer Distanz an Southamptons Schlussmann Alex McCarthy scheiterte. In den letzten Minuten wurden die Engländer stärker und belohnten sich in der Nachspielzeit durch das 1:1 (45.+1). Bei einem Schuss von Redmond wollte Abdul-Rahman Baba noch klären, gab dem Ball aber den entscheidenden Stoß über die Torlinie.

S04-Trainer Domenico Tedesco wechselte zur Pause komplett durch und brachte elf neue Spieler – darunter die Mittelfeld-Neuzugänge Omar Mascarell und Suat Serdar. Southampton erwischte den besseren Start und ging durch Rotschopf Harrison Reed, der Torwart Alexander Nübel die Kugel eiskalt durch die Beine schob, 2:1 in Führung (49.). Die Königsblauen antworteten prompt: Suat Serdar fasste sich aus 20 Metern ein Herz. Sein Aufsetzer tickte vom Innenpfosten unhaltbar zum 2:2 ins Netz (54.).

Die Freude währte nicht allzu lange. In der 68. Minute ging Southampton erneut in Führung. Der Schuss von Jake Hekseth wurde von S04-Verteidiger Benjamin Stambouli so unglücklich abgefälscht, dass Alexander Nübel keine Abwehrchance hatte.

Dann kam der Auftritt von Steven Skrzybski: Schalkes Neuzugang von Union Berlin hämmerte den Ball aus 25 Metern zum 3:3 ins Netz (84.). Fazit: Vorne lässt es Schalke schon gehörig krachen. Hinten hapert es dafür noch erheblich, was allerdings aufgrund zahlreicher Wechsel und nicht eingespielter Formation kaum verwunderlich war.

Schalke 1. Halbzeit: Fährmann – Goller, Kehrer, McKennie, Wiemann – Kübler, Bentaleb, Baba – Teuchert, Uth, Konoplyanka.

Schalke 2. Halbzeit: Nübel – Stambouli, Riether, Insua (73. Geis) – Skrzybski, Serdar, Mascarell, Czyborra (73. Boujellab) – Kutucu (85. Krüger), Di Santo, Tekpetey