Das Spiel des Landesligisten ESC Rellinghausen gegen den Regionalligisten SG Wattenscheid 09 ist für die Essener das Highlight der Sommervorbereitung.

Am Samstag findet auf der Platzanlage am Krausen Bäumchen die Saisoneröffnung des ESC Rellinghausen statt. Der Landesligist, der die abgelaufene Spielzeit auf Platz sieben beendete, startet mit vielen Zugängen in die anstehende Saison. Die neuen Spieler sowie der neue Trainer Sascha Behnke werden bei der Saisoneröffnung vorgestellt.

Anschließend kann sich das neu formierte Team gleich den Fans präsentieren. Denn um 14 Uhr spielt der ESC gegen den Regionalligisten SG Wattenscheid 09. "Wir freuen uns, dass eine Mannschaft wie Wattenscheid auf unserer Anlage gastiert. Das ist ein Traditionsverein. Wir werden versuchen, ihnen Paroli zu bieten. Ich hoffe, dass uns dabei zahlreiche Zuschauer bei einem kühlen Glas Stauder unterstützen werden", sagt Behnke.