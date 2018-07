Der FC Schalke 04 sortiert weiter sein Bundesliga-Aufgebot aus und kümmert sich zunächst um die zuletzt ausgeliehenen Spieler.

Nachdem Luke Hemmerich (Erzgebirge Aue) und Fabian Reese (SpVgg Greuther Fürth) bereits neue Klubs gefunden haben, steht nun auch fest, dass Rechtsverteidiger Coke nicht nach Gelsenkirchen zurückkehren wird. Coke bleibt in Spanien bei UD Levante. Die Klubs klärten am Montagmittag die letzten Details. Auf Schalke stand Coke noch bis zum 30. Juni 2019 unter Vertrag. Laut "Bild" erhält Schalke etwa 1,5 Millionen Euro Ablöse. Schalkes Sportvorstand Christian Heidel lobte Cokes Einstellung: "Die Situation war für ihn nicht immer leicht. Er hatte mit viel Verletzungspech zu kämpfen. Dennoch ist er immer positiv geblieben. Er hat sich wie ein echter Teamplayer verhalten."

Coke wechselte im Sommer 2016 vom Europa-League-Sieger FC Sevilla nach Gelsenkirchen, verletzte sich aber in der Vorbereitung so schwer, dass er erst im April 2017 seine Pflichtspiel-Premiere feiern konnte. Nach dem Trainerwechsel im Sommer 2017 war Coke unter Domenico Tedesco nicht mehr gefragt und verließ deshalb in der Winterpause den Klub Richtung Levante - zunächst auf Leihbasis.

Er bestritt für Schalke in 18 Monaten nur neun Bundesligaspiele, erzielte dabei ein Tor. In der Primera Division schaffte er mit Levante den Klassenerhalt und traf in 17 Spielen dreimal.

Schalkes Zu- und Abgänge - Stand 2. Juli 2018

Zugänge: Suat Serdar (FSV Mainz 05, 10 Mio Euro), Salif Sané (Hannover 96, 7 Mio Euro), Steven Skrzybski (3,5 Mio Euro), Mark Uth (1899 Hoffenheim, ablösefrei), Omar Mascarell (Eintracht Frankfurt, 11 Mio Euro).

Ausgeliehene Spieler, die vorerst zurückkehren: Benedikt Höwedes (Juventus Turin), Johannes Geis (FC Sevilla), Haji Wright (SV Sandhausen), Donis Avdijaj (Roda Kerkrade).

Abgänge: Leon Goretzka (Bayern München, ablösefrei), Max Meyer (Ziel unbekannt, ablösefrei), Marko Pjaca (war von Juventus Turin ausgeliehen).

Spieler, die ausgeliehen waren, aber nicht zu Schalke zurückkehren: Luke Hemmerich (Erzgebirge Aue), Fabian Reese (SpVgg Greuther Fürth, ausgeliehen), Coke (FC Sevilla).