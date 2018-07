Wattenscheids Trainer Farat Toku testet beim 5:1 (1:1) gegen Oberligist Sportfreunde Siegen vier Gastspieler. Darunter ist ein ehemaliger RWE-Spieler.

Es war der zweite Sieg im zweiten Testspiel. Doch das deutliche 5:1 (1:1) gegen den Westfalen-Oberligisten Sportfreunde Siegen interessierte fast nur am Rande. Nicht etwa, weil Wattenscheids Trainer Farat Toku Ergebnissen in Vorbereitungs-Duellen keine Bedeutung beimisst.

Viel interessanter ist aktuell zu wissen, welche Gastspieler der Regionalligist in den Partien einsetzt. Und wer von ihnen bald Nullneuner wird. Gegen die Sportfreunde waren es vier neue, darunter ein junger Spieler aus der Region.

Der gebürtige Bochumer Emre Yesilova (24) kennt die SG Wattenscheid aus den vergangenen vier Regionalliga-Jahren, die er beim FC Kray, Rot-Weiss Essen und Alemannia Aachen zubrachte. Der flinke Außenstürmer möchte gerne bei den Nullneunern anheuern – doch Trainer Toku will mit Blick auf diese Personalie zunächst Ruhe bewahren: „Emre bringt extrem viel Tempo mit, das ist gut. Wir können aber noch nicht genau sagen, ob er genau der Spieler ist, den wir brauchen.“

Gastspieler erzielt den ersten Treffer

Auch Verteidiger Léonce Kouadio, der in der Jugend der TSG Hoffenheim ausgebildet wurde und bis 2017 beim VfL Bochum in der U19 spielte, kommt für eine Verpflichtung infrage. Der Rechtsfuß, der in der Elfenbeinküste geboren wurde, kann auf beiden Seiten außen in der Viererkette spielen. Somit könnte er einen Teil der Lücke schließen, die Angelo Langer und Serdar Bingöl hinterlassen haben.

Doch der 19 Jahre alte Abwehrspieler dürfte vielmehr einer der Akteure sein, denen Farat Toku noch mehr Zeit für die Entwicklung geben möchte. Das dürfte auch für Julijan Popovic gelten. Der ehemalige U19-Nationalspieler Serbiens ist ebenso wie Kouadio Außenverteidiger – mit 19 Jahren aber auch noch sehr jung. „Er hat einen ordentlichen Eindruck gemacht“, lobte Toku nach dem Siegen-Spiel.

Während der Trainer sich mit Blick auf dieses Duo Gedanken bezüglich der Erfahrung macht, kommt es bei Yesilova und Yannick Makota (26), der derzeit beim belgischen Fünftligisten Royal Francs Borains unter Vertrag steht, darauf an, welcher Stürmer ins Spiel passt.

Immerhin: Makota, der schon für Kameruns U20-Nationalelf spielte, erzielte gegen Siegen den Treffer zum 1:0 (5.). Außerdem trafen Kapitän Nico Buckmaier (59.), Sebastian van Santen (66. und 79.) und Berkant Canbulut (85.).