Für die Germania aus Ratingen startet am Sonntag die neue Vorbereitung. Der RSV hat insgesamt sieben Testspiele angesetzt, unter anderem gegen den Neu-Regionalligisten SV Straelen.

Am Wochenende startet Oberligist Germania Ratingen 04/19 in die Vorbereitung in die neue Saison. Am Sonntag um elf Uhr bittet Trainer Alfonso del Cueto seine Mannschaft zum ersten Training.

Dann werden auch das erste Mal die Zugänge aus der Sommerpause zum Team stoßen. Insgesamt sieben neue Spieler darf del Cueto begrüßen. Im Tor hat sich der RSV mit Almantas Savonis vom DSC 99 Düsseldorf verstärkt. Von der TSG Sprockhövel kommt Liron Peretz für die Abwehr. In der Offensive sollen Denis Ivosevic (VfB Hilden), Yassin Merzagna (VfB Homberg), Daniel Rehag (ASV Mettmann), Kaan Terzi (eigene U19) und Moreno Mandel (U19 VfR Fischeln) für größeren Konkurrenzkampf sorgen.

Nicht mehr mit von der Partie in Ratingen sind in der kommen den Saison Felix Burdzik (SC Kapellen/Erft), Dylan Oberlies (TuS Ennepetal), Luka Bosnajk (SpVg Schonnebeck), Sergej Karliczek (Auslandssemester in Australien), Timo Krampe (TSG Sprockhövel), Tim Manstein (FC Gütersloh) sowie Mike Odenbrett (Ziel unbekannt).

Auf die Mannschaft wartet eine harte Vorbereitung mit sieben Testspielen:

So., 08.07., 13 Uhr: 1. FC Mönchengladbach - Ratingen 04/19

Mi., 11.07., 20 Uhr: Ratingen 04/19 - SV Straelen

So., 15.07., 15 Uhr: TVD Velbert - Ratingen 04/19

So., 22.07., 15 Uhr: Bergisch Gladbach 09 - Ratingen 04/19

Mi., 25.07., 19.30 Uhr: Ratingen 04/19 - FC Remscheid

So., 29.07., 15 Uhr: Ratingen 04/19 - TSG Sprockhövel

Mi., 01.08., 19.30 Uhr: Ratingen 04/19 - SSVg Heiligenhaus

Anmerkung: Die Heimspiele bestreit der RSV im Ratinger Stadion, Stadionring 5, 40878 Ratingen.