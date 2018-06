Die Mannschaft des Bezirksliga-Aufsteigers SuS 09 Dinslaken verzeichnet nach der Meisterschaft in der Kreisliga A keinen Abgang.

Nach einer starken Saison in der Kreisliga A geht es für die Dinslakener zurück in die Bezirksliga. 22 Siege standen am Ende der Spielzeit auf der Habenseite. Außerdem stellte die Mannschaft mit nur 30 Gegentoren die beste Defensive der Liga.

Das Team bleibt beieinander

Die Dinslakener gehen das Abenteuer Bezirksliga mit dem gleichen Team an, das in der abgelaufenen Saison die Meisterschaft geholt hat. Mit Jan Czarnetzki kommt lediglich ein Torwart vom VfB Lohberg hinzu. Bisher verlässt kein Spieler die Mannschaft, dennoch werden den Dinslakenern beim Saisonstart einige Spieler fehlen. Der ein oder andere legt eine Pause ein. Trotzdem sehen die Dinslakener Verantwortlichen keinen Bedarf, noch neue Spieler zu verpflichten.

Klassenerhalt ist das Ziel

Die Marschroute für die neue Spielzeit ist klar: "Wir wollen die Klasse halten", gibt Trainer Thorsten Schramm das Primärziel an. Doch nicht nur das ist das Ziel des Aufsteigers. "Ich hoffe, wir können von den anderen Teams ein wenig lernen", erläutert Schramm. Gerade von den Mannschaften, die aus der Landesliga absteigen, werden die Spieler viel lernen wollen. Denn auch Schramm kennt die Qualität von Hamborn 07 und Viktoria Buchholz. Schramm: "Für mich ist Hamborn 07 der Meisterschaftsfavorit. Sie haben es sich ja auch schon auf die Fahne geschrieben."