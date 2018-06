Beim Oberligisten Germania Ratingen bleibt ein großer Umbruch aus. Der Klub setzt vermehrt auf junge Spieler.

Die abgelaufene Saison lief für die Ratinger nicht wie erwünscht. Nach nur sechs Punkten aus acht Spielen wurde der damalige Trainer Karl Weiß gefeuert. Danach ging es unter dem neuen Trainer Alfonso del Cueto bergauf. "Mit der Leistung der Mannschaft seit meinem Amtsantritt bin ich zufrieden", blickt del Cueto auf die Spielzeit zurück. Dennoch konnte die Mannschaft gerade in den wichtigen Spielen gegen die Top-Teams kaum punkten.

Sieben Zu- und fünf Abgänge

Der Weg, den die Ratinger eingeschlagen haben, geht weiter. Sie versuchen weiterhin junge Spieler in der ersten Mannschaft zu etablieren. In diesem Fall trifft das auf Moreno Mandel U19 (VfR Krefeld-Fischeln U19) und Kaan Terzi (eigene U19) zu, die in der abgelaufenen Saison noch in der A-Jugend-Niederrheinliga spielten. Ihnen folgen mit Almanta Savonis (DSC 99 Düsseldorf), Yassin Merzagua (VfB Homberg), Denis Ivosevic (VfB 03 Hilden), Liron Peretz (TSG Srockhövel) vier weitere junge Spieler. Lediglich Daniel Rehag (ASV Mettmann), der schon früher für die Germania aktiv war, bringt reichlich Erfahrung mit. Den sieben Zugängen stehen fünf Abgänge gegenüber. Während Luka Bosnjak (SpVg Schonnebeck) der Oberliga Niederrhein erhalten bleibt, zieht es Timo Krampe (TSG Sprockhövel) und Dylan Oberlies (TuS Ennepetal) in die Oberliga Westfalen. Des Weiteren wechselt der Ersatztorwart Felix Burdzik zum SC Kapellen-Erft und Sergej Karlicsek legt eine Pause ein.



Oben mitspielen

Mithilfe der Zugänge soll es in diesem Jahr noch etwas weiter nach oben gehen. "Wir wollen unter die ersten fünf Teams", erklärt Del Cueto das Ziel. Denn für ihn ist der siebte Platz von der vergangenen Saison nichts Halbes und nichts Ganzes gewesen. Dafür wird es für die Mannschaft wichtig sein, den Saisonstart nicht erneut zu verschlafen. "Es ist immer schwierig einen Rückstand aufzuholen. Falls wir es schaffen von Anfang an Gas zu geben, bin ich überzeugt, dass wir unser Ziel erreichen", erläutert der Trainer die Wichtigkeit der ersten Spiele.