Fußball-Bundesligist FC Schalke 04 hat den Vertrag von Talent Fabian Reese (20) um ein Jahr bis zum 30. Juni 2020 verlängert und ihn wieder ausgeliehen.

Schalke setzt langfristig auf Fabian Reese. Am Mittwochmorgen gab der der Verein bekannt, dass sein bis zum Sommer 2019 laufender Vertrag bis zum 30. Juni 2020 verlängert wurde. In der kommenden Saison wird der 20-jährige Offensivspieler allerdings nicht im Trikot der Königsblauen zu sehen. Denn der talentierte Angreifer wird erneut an den Zweitligisten SpVgg Greuther Fürth ausgeliehen, um dort Spielpraxis zu sammeln. Um ein erneutes Leihgeschäft über die Bühne zu kriegen, musste der Vertrag um ein Jahr verlängert werden.

Reese spielte schon in der Rückrunde der vergangenen Saison für die Fürther und verhalf dem Verein in 15 Einsätzen zum Klassenerhalt. Am letzten Spieltag kletterte der Zweitliga-Dino vom direkten Abstiegsplatz auf den rettenden 15. Platz. Von 16 Rückrundenspielen verpasste er nur eins, stand zwölfmal in der Startelf. In der Hinrunde wurde er auf Schalke in sieben Bundesligaspielen eingewechselt. "Fabian fühlt sich in Fürth sehr wohl. Er macht es da richtig gut", sagte Sportdirektor Axel Schuster im März dieser Redaktion. Die Fürther hatten schon nach Saisonende verkündet, Reese behalten zu wollen - allerdings war die Finanzierung noch unklar.

Tedesco schätzt Fabian Reese

Für Reese ist Fürth bereits die zweite Station in der 2. Bundesliga. In der Rückrunde der Saison 2016/2017 hatte er auf Leihbasis für den Karlsruher SC gespielt, war mit dem KSC aber in die 3. Liga abgestiegen.

Seine Zeit auf Schalke ist trotz des erneuten Leihgeschäfts nicht abgelaufen. Trainer Domenico Tedesco schätzt die Qualitäten und den Trainingseifer des Angreifers. In Fürth hat er nun erneut die Chance durch Spielpraxis einen Schritt nach vorne zu machen.

Aus den sieben Leihspielern, die ab dem 1. Juli zu Bundesliga-Vizemeister Schalke 04 zurückkehren, sind somit fünf geworden. Am Montag gab Fußball-Zweitligist Erzgebirge Aue die Verpflichtung von Schalkes Nachwuchsspieler Luke Hemmerich bekannt. Der 20-jährige Mittelfeldspieler, zuletzt an den VfL Bochum ausgeliehen, verlässt Schalke und erhält bei den Auern einen Vertrag bis 2021.