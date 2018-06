Lange hatte der FC Schalke 04 einen neuen Trainer für die Oberligamannnschaft gesucht. Nun hat die Suche ein Ende. Das neue Trainergespann ist gefunden worden.

Neues Gespann an der Seitenlinie des Oberliga-Teams: Torsten Fröhling wird Chef-Trainer der U23 des FC Schalke 04. Der 51-Jährige folgt damit auf Onur Cinel, der die Zweite Mannschaft der Knappen seit März 2017 gecoacht hatte. S04-Ehrenspielführer Tomasz Waldoch übernimmt die Funktion des Co-Trainers.

Zugänge:

Philip Fontein (Eintracht Rheine)

Serdar Bingöl (SG Wattenscheid 09)

Berkan Firat (TuS Ennepetal)

Nick Taitague, Jannis Kübler, Lennart Czyborra, Nassim Boujellab, Timon Weiner, Benjamin Goller (alle eigene U19)

Abgänge:

Arnold Budimbu (TSV Steinbach)

Andrejs Ciganiks (SC Cambuur-Leeuwarden)

Joshua Bitter (Werder Bremen II)

Denis Wieszolek (Eintracht Trier)

Erdinc Karakas, Florian Bohnert, Felix Schröter, Filip Faletar und Tim Kallenbach (alle unbekannt)

"Mit Torsten konnten wir einen Trainer für uns gewinnen, der in seiner Laufbahn sehr viel Erfahrung in unterschiedlichen Ligen im Profi- und Nachwuchsbereich gesammelt hat", sagt U23-Manager Gerald Asamoah. „Wir denken, dass er genau der richtige Mann für die anstehenden Aufgaben ist und freuen uns auf die Zusammenarbeit.“

Fröhling, Inhaber der DFB-Fußball-Lehrer-Lizenz, hatte zuletzt beim Drittligisten SV Wehen Wiesbaden gearbeitet, bei dem er im Februar 2017 sein Amt niedergelegt hatte. Die weiteren Stationen seiner Trainerlaufbahn hießen Altona 93 (2007-2009), Holstein Kiel II (2009 2010, interimsweise für drei Spiele auch bei der Ersten Mannschaft), VfB Oldenburg (2010-2011) Hamburger SV U17 (2011-2013), 1860 München II (2013-2015) sowie die Profimannschaft von 1860 München in der 2. Bundesliga (2015).

Tomasz Waldoch trug zwischen 1999 und 2006 das Trikot der Königsblauen, war von 2000 bis 2004 Kapitän der Mannschaft. Mit Schalke wurde der Innenverteidiger 2001 und 2002 DFB-Pokalsieger und ist heute Ehrenspielführer der Knappen. In der Knappenschmiede war der ehemalige polnische Nationalspieler bereits in verschiedenen Altersklassen als Jugendtrainer aktiv. Auch die U23 betreute er bereits als Co-Trainer (2008, 2014-2015).

Saison 2017/18 endete enttäuschend

Nach dem Regionalliga-Abstieg im Mai 2017 wollte die Schalker U23 den Betriebsunfall schnell wieder reparieren. Nach RevierSport-Informationen startete Schalke II mit einem Drei-Millionen-Etat in die vergangene Saison. Onur Cinel und Gerald Asamoah sollten eine Wieder-Aufstiegsmannschaft formen. Es wurden Kaliber wie Rene Klingenburg, Arnold Budimbu oder Muhammed Alawie, die allesamt auch Regionalliga-Offerten vorliegen hatten, in die Oberliga gelockt. Doch die Investitionen machten sich nicht bezahlt. Schalkes U23 beendete die Oberliga-Spielzeit auf einem enttäuschenden 6. Tabellenplatz und verpasste den Wiederaufstieg in die Regionalliga deutlich. Fröhling und Waldoch sollen diesen nun in der kommenden Serie nachholen.