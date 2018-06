Die neuen Kunstrasenplätze sind offiziell an den SC Westfalia Herne und an den HC Herne übergeben.

Nebenan, im großen Stadion, da waren die offiziellen Worte gesagt, da rollte mittlerweile auch der Ball. Die Fußball-D-Junioren des SC Westfalia Herne kickten gegen den FC Frohlinde. Am Rande des großen Platzes und im neuen Presseraum des Stadions am Schloss Strünkede plauderten noch viele Gäste. Aber wie auf dem Kunstgrün im Stadion zeigte auf der Spielfläche nebenan auch schon der Nachwuchs des Hockey-Clubs Herne, dass nun der Startschuss auf der neuen Anlage gefallen war und ließ die Kugel laufen.

Hockey hat Oberbürgermeister Frank Dudda früher auch selbst gespielt: „Auf Asche“, wie er bei seinen Grußworten zur Übergabe der neuen Kunstrasenplätze der Sportanlage am Schloss Strünkede an die Fußballer des SC Westfalia Herne und die Hockeyer des HC Herne erzählte. Wenn die HC-Spielerinnen und Spieler demnächst zum Schläger greifen, dann tun sie das auf dem neuen Kunstgrün. Auf 2765 Quadratmetern Kunstrasen, um genau zu sein.

Im Fußball-Stadion liegen nun 8500 Quadratmeter künstliche Wiese. Es habe manch trüben Tag gegeben während der Bauphase, daran erinnerte Frank Dudda noch einmal. „Es hat länger gedauert als erwartet, es hat mehr Kummer gemacht als gedacht. Aber das Ergebnis zählt“, stellte Hernes Oberbürgermeister fest. Stressig sei es teilweise gewesen, für Politik, Verein und Verwaltung. Sportausschuss-Vorsitzender Ralf Gera schloss sich an: „Es hat länger gedauert als geplant, aber das Ergebnis kann sich sehen lassen. Wir hoffen, die Westfalia kann ihre sportlichen Ziele erreichen.“

Westfalia-Vorsitzender Sascha Loch schloss sich an: „Was lange währt, wird endlich gut“, und richtete seinen Dank an Vertreter aus Politik und Verwaltung sowie an Ehrenpräsident Jürgen Stieneke für dessen Unterstützung und die Nachbarn VfL Bochum und Borussia Dortmund.

Zum Dank verteilte die Westfalia noch einige Trikots an Vertreter der Verwaltung – „Wir haben hier ja nur Spielmacher“, sagte Sascha Loch –, ehe Frank Dudda seinen ersten von drei Elfmetern gegen Torwart Justin Stieneke verwandelte.

Anschließend bestritten Westfalias D-Junioren das erste offizielle Spiel im Stadion, später wurde auch das Hockeyfeld offiziell in Betrieb genommen.

Die umgebaute Spielstätte ist fertig, die Vereinsarbeit geht für den SC Westfalia Herne aber unterdessen weiter. In dieser Woche haben die Herner die Firma Emka von Unternehmer Friedhelm Runge als Premiumsponsor gewonnen. Emka hatte zuletzt die SSVg Velbert gesponsert.