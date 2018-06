Mark Uth (26) wird ab der kommenden Saison die Offensive des Bundesligisten FC Schalke 04 verstärken. An Motivation mangelt es dem Zugang aus Hoffenheim nicht.

Dieses Video freut die Fans des FC Schalke 04. Ihr prominentester Zugang für die kommende Saison überlässt nämlich auch im Urlaub nichts dem Zufall. Mark Uth, der zur kommenden Spielzeit ablösefrei vom Ligarivalen TSG Hoffenheim nach Gelsenkirchen wechselt, hat bei Instagram ein Video veröffentlicht, das interessante Einblicke in seinen Urlaub gewährt.





An einem malerischen Strand in Thailand zeigt der Offensivspieler, dass er bereit für seinen Klub ist. In Baywatch-Manier sprintet der 26-Jährige in roter Badehose und einem Herzfrequenzmesser mit Brustgurt über den traumhaften Sandstrand. "Vorbereitung auf ein neues Kapitel", schreibt Uth, der seine Bestform schon in der abgelaufen Spielzeit unter Beweis gestellt hat. In 38 Pflichtspielen für die TSG Hoffenheim gelangen ihm 14 Tore und neun Torvorlagen für seine Mannschaft. Damit war er der erfolgreichste Scorer seines Teams.

Einige Tage bleiben Uth noch, um sich am Strand bestmöglich auf die neue Saison vorzubereiten. Am 1. Juli bittet Schalke-Trainer Domenico Tedesco zum ersten Training. Hier gibt es die Übersicht der Schalker Vorbereitung.

FC Schalke 04

Trainingsstart: 1. Juli

Trainingslager: 2. bis 12. Juli in Kunshan und Peking (China), 29. Juli bis 8. August in Mittersill (Österreich)

Testspiele:

5. Juli gegen FC Southampton (Kunshan)

11. Juli gegen Hebei China Fortune FC (in Lanfang)

21. Juli gegen ETB SW Essen (Uhlenkrug, 16 Uhr)

29. Juli bei Erzgebirge Aue (15 Uhr,

Testspielgegner für das Trainingslager in Österreich werden gesucht

Schalkes Kader-Änderungen in der Saison 2018 / 2019 - Stand 21. Juni 2018

Feststehende Zugänge: Mark Uth (1899 Hoffenheim, ablösefrei), Salif Sané (Hannover 96, 7 Mio Euro), Suat Serdar (FSV Mainz 05, 10,5 Mio Euro), Steven Skrzybski (Union Berlin, 3,5 Mio Euro).

Diese ausgeliehenen Spieler kehren vorerst zurück: Johannes Geis (FC Sevilla), Benedikt Höwedes (Juventus Turin), Fabian Reese (SpVgg Greuther Fürth), Luke Hemmerich (VfL Bochum), Haji Wright (SV Sandhausen), Donis Avdijaj (Roda Kerkrade), Coke (UD Levante)

Feststehende Abgänge: Leon Goretzka (FC Bayern, ablösefrei), Max Meyer (Ziel unbekannt, ablösefrei), Marko Pjaca (war von Juventus Turin ausgeliehen).