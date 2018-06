Schreck auf Schalke. Am Donnerstag musste die Feuerwehr ausrücken, um einen Brand auf dem Vereinsgelände unter Kontrolle zu bringen.

Rund um das Vereinsgelände des FC Schalke stieg am Donnerstagvormittag Rauch auf. Wie der Verein mittlerweile bestätigte, brach in einem kleinen Bereich des Spielertraktes - vermutlich in der Saune - ein Feuer aus. Die Feuerwehr ist bereits vor Ort und hat den Brand unter Kontrolle. Warum das Feuer ausgebrochen ist, das ist noch unklar.

In der nächsten Stunde möchte sich die Feuerwehr ein genaueres Bild der Schäden machen. Wichtig: Personen sind offenbar nicht verletzt worden. "Wir sind mit zahlreichen Einsatzkräften ausgerückt", erklärt ein Sprecher der Feuerwehr Gelsenkirchen auf Anfrage. Als die Retter auf dem Schalker Trainingsgelände eintrafen, war bereits niemand mehr in dem betroffenen Gebäude, dafür stiegen dicke Rauchwolken empor.

Neubau ist ein Teil der Schalker Umbaumaßnahmen

Die betroffene Sauna ist in einem neuen Gebäude auf dem Arena-Gelände installiert, das noch nicht gänzlich fertiggestellt ist. Zwischen dem Hotel und dem Stadion baut der Deutsche Vizemeister derzeit aus. In dem neuem Gebäudekomplex soll auch die erfolgreiche "Knappenschmiede" eine neue Heimat finden. Der Neubau ist nur ein Teil der Schalker Umbaumaßnahmen. Insgesamt will der Verein rund 95 Millionen Euro investieren, um das Gelände rund um die Arena zu modernisieren. Ein weiterer Eckpfeiler des Projekts ist die Neustrukturierung der Trainingsflächen. Neun Übungsplätze sollen entstehen, also knapp doppelt so viele wie bisher (5). Darüber hinaus soll das altehrwürdige Parkstadion in ein Amateur- und Nachwuchsstadion umgebaut werden.

Im Januar sagte Schalke-Sportvorstand Christian Heidel: „Der Ausbau der Infrastruktur wird ein Quantensprung für Schalke und soll in mehreren Bauabschnitten fertiggestellt werden.“

Mittlerweile äußerte sich der Klub via Twitter und betonte: "Puh, noch einmal Glück gehabt. Im S04-Lizenzspielertrakt hat es heute Mittag gebrannt. Dabei wurde aber niemand verletzt. Die Aufräumarbeiten folgen. Der Trainingsauftakt am 1. Juli ist gesichert."