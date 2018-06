Fortuna Düsseldorf verstärkt sich mit Aymen Barkok. Der 20-jährige Deutsch-Marokkaner wird ab der kommenden Saison vom Bundesligisten Eintracht Frankfurt mit vereinbarter Kaufoption ausgeliehen.

Barkok hat im Trikot der Frankfurter Eintracht 27 Bundesligaspiele und zwei Partien im DFB-Pokal absolviert. Dabei hat der Rechtsfuß zwei Tore erzielt und drei weitere vorbereitet. Zudem hat Barkok von der U16 bis zur U21 sämtliche deutsche U-Nationalmannschaften durchlaufen. Barkok betont: „Ich bin sehr glücklich, dass mit der Fortuna nun alles so schnell über die Bühne gegangen ist. Ich freue mich schon jetzt darauf, das erste Mal in der Arena vor den tollen Fans aufzulaufen. Für die kommende Saison habe ich ein klares Ziel: Ich möchte meinen Beitrag dazu leisten, dass die Fortuna den Klassenerhalt in der Bundesliga schafft.“