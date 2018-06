Die SG Wattenscheid 09 startet am Mittwochnachmittag in die Sommervorbereitung auf die Regionalliga-Saison 2018/19. Mit dabei wird auch ein alter Bekannter sein.

Neben den bisherigen drei Zugängen Hervenogi Unzola (Rot-Weiss Essen), Frederik Lach (VfB Oldenburg) und Noah Korczowski (FSV Mainz 05 II) wird Trainer Farat Toku auch einen Probespieler am Mittwochnachmittag zum Aufgalopp begrüßen. Güngör Kaya wird die nächsten Tage und Wochen bei der SG Wattenscheid 09 mittrainieren - und eventuell auch verpflichtet.

"Wer mich kennt, der weiß, dass meine Tür für jeden ehemaligen Spieler offen ist. Günni will es nach seiner verkorksten Zeit in der Türkei noch einmal wissen. Er wird erst einmal mittrainieren und dann werden wir sehen, ob wir zusammenfinden oder nicht", sagt Toku.

Nach dem Wechsel zu Rot-Weiß Oberhausen ging gar nichts mehr

Der 28-jährige Kaya hat zwei Jahre (2014 bis 2016) Wattenscheid gespielt und sehr gute Erinnernungen an die Lohrheide. Der gebürtige Gelsenkirchener erzielte in 65 Pflichtspielen 28 Tore und bereitete 20 weitere Treffer für die SG vor. Im Sommer 2016 verließ er Wattenscheid in Richtung Rot-Weiß Oberhausen. Bei RWO kam Kaya nicht klar und suchte nach nur einem Jahr das Weite. Zuletzt spielte er in nur einer Saison für drei türkische Vereine: Bugsasspor, Yesil Bursa und Karagümrük. In Wattenscheid will er sich nun für einen Vertrag empfehlen und unter Toku einen Neuanfang starten.

Diese Spieler stehen der SG Wattenscheid für die kommende Saison bislang zur Verfügung:

Tor: Steffen Scharbaum, Hendrik Zimmermann

Abwehr: Norman Jakubowski, Jeffrey Obst, Adrian Schneider, Hervenogi Unzola (Rot-Weiss Essen), Frederik Lach (VfB Oldenburg), Noah Korczowski (FSV Mainz 05 ll)

Mittelfeld: Nico Buckmaier, Berkant Canbulut, Mael Corboz, Chang Kim, Matthias Tietz, Steve Tunga

Angriff: Fabio Manuel Dias, Sebastian van Santen