Fußball-Regionalligist SG Wattenscheid 09 hat den Vorbereitungsplan für die kommende Spielzeit veröffentlicht.

Am 24. Juni bestreiten die Wattenscheider ihr erstes Testspiel gegen den Landesliga-Absteiger SW Wattenscheid 08. Der Spielort musste aufgrund einer

Platzsperre der Platzanlage Dickebankstraße verlegt werden. Gespielt wird nun

um 14 Uhr auf der Platzanlage Espeloh.

Die Generalprobe für den Auftakt in der Regionalliga West bestreitet die Mannschaft von Trainer Farat Toku am 21. Juli 2018 um 14.00 Uhr beim 1. FC Saarbrücken. Im Rahmen der Saisoneröffnung des Südwest-Meisters, der in der Relegation an 1860 München scheiterte, gastieren die 09er im Stadion FC

Sportfeld (An der Saarlandhalle, 66113 Saarbrücken), um sich den letzten

Feinschliff vor dem Saisonauftakt zu holen.