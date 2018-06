Der SV Sonsbeck erwartet ein besseres Abschneiden in der neuen Saison. Trainer Thomas von Kuczkowski verstärkt sein Landesliga-Team mit physisch starken Spielern.

Am vorletzten Spieltag der abgelaufenen Spielzeit konnte der SV Sonsbeck den Klassenerhalt in der Landesliga Niederrhein II feiern. Thomas von Kuczkowski, der in der abgelaufenen Saison das Traineramt von Günter Abel übernahm, war erleichtert. "Der Abstiegskampf war eine hohe nervliche Belastung", blickt er auf das vergangene Jahr zurück.

Neue Saison soll ruhiger werden



Fernab jeglicher Sorgen soll die kommende Spielzeit verlaufen. Allerdings sind sie sich auch in Sonsbeck einig, dass es kein Selbstläufer wird. "Dafür ist die Qualität der Liga zu hoch", erwartet Kuczkowski eine schwere Saison.

Mit sechs Neuen in die anstehende Spielzeit

Besonderes Augenmerk legte der Trainer dabei auf die Athletik. Mit Maik Hemmers und Jannis Pütz kommen zwei talentierten Spieler vom Regionalliga-Aufsteiger SV Straelen nach Sonsbeck. Hinzu kommen Kai-Robin Schneider und Stephan Schneider von Hönnepel-Niedermörmter. Zudem Maik Noldes von GSV Geldern und Lewis Brempong von VfL Repelen. Abgänge hat der SV Sonsbeck auch zu verzeichnen. Allerdings sind die Abgänge von dem Trainerteam so gewollt. "Wir haben keine Leistungsträger verloren und an Qualität gewonnen", meint Kuczkowski mit Blick auf die Personalplanung.