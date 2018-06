Wenn am Dienstag (17 Uhr) Polen auf Senegal trifft, dann werden auch zwei Wattenscheider Legenden mit ihren Heimatländern fiebern.

Marek Lesniak und Souleymané Sané bildeten in den 1990er Jahren ein kongeniales Angriffsduo bei der SG Wattenscheid 09 in der Bundesliga.

Während "Samy" Sané noch heute in Wattenscheid lebt und als Scout für eine Spielerberater-Agentur arbeitet, ist Lesniak in Gummersbach heimisch geworden. Hier arbeitet er als Garten- und Landschaftsgärtner in seiner eigenen Firma: Gartenservice Lesniak. Wir haben mit dem 213-maligen (41 Tore, 42 Vorlagen) Bundesligaspieler der SG Wattenscheid, Bayer Leverkusen, Bayer Uerdingen und TSV 1860 München vor dem Auftaktspiel der Polen gegen Senegal gesprochen.

Marek Lesniak, machen Sie sich um die deutsche Nationalmannschaft Sorgen?

(lacht) Warum soll ich das tun? Ich sorge mich um Polen. Im Ernst: Deutschland hat gegen Mexiko schlecht gespielt, aber wird Schweden und Südkorea schlagen und dann wie gewohnt mindestens ins Halbfinale einziehen. Da brauchen sich die Fans keine Sorgen zu machen.

Und Polen?

Ja, das ist eine andere Geschichte. Wir haben eine sehr schwere Gruppe erwischt. Wenn wir weiterkommen, wäre das schon ein Erfolg. Ich bin da Realist und will mich auch nicht selbst belügen. Wir haben eine ordentliche Mannschaft. Aber vieles hängt von Robert Lewandowski ab.

Ist Polen denn mittlerweile nicht mehr als nur Lewandowski?

Er ist der Leader, die Lokomotive: Polen ist von Lewandowski abhängig. Ich bin mir sicher, wenn er gut spielt und trifft, dann sieht es auch für uns als Mannschaft gut aus. Falls es bei Robert nicht läuft, bekommen wir Probleme.

Vielleicht schon zum Auftakt gegen den Senegal...

Afrikanische Mannschaften sind immer sehr unbequem. Sie sind laufstark, kraftvoll und sehr sehr stark. Diese erste Partie ist ein Schlüsselspiel. Wir müssen gewinnen, damit wir nicht schon am Sonntag gegen Kolumbien gewaltig unter Druck stehen.

Verbinden Sie mit dem Senegal eigentlich eine bestimmte Person?

(lacht) Ja, Sie meinen bestimmt Samy. Das waren schöne Zeiten in Wattenscheid. Aber ganz ehrlich: Ich habe ihn bestimmt schon fast zwanzig Jahre nicht mehr gesehen.

Werden sich Deutschland und Polen denn vielleicht im Viertelfinale begegnen?

Das wäre mein persönlicher Wunsch. Ich denke, dass Deutschland im Viertelfinale warten würde. Bis dahin müssen wir aber die Gruppe überstehen und im Achtelfinale wahrscheinlich Belgien oder England besiegen. Auf Lewandowski und seine Kollegen wartet bis zu einem möglichen Deutschland-Spiel Schwerstarbeit.