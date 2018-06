Nur dank des Aufstiegs vom KFC Uerdingen darf die U23 von Bundesliga-Aufsteiger Fortuna Düsseldorf auch in der kommenden Saison in der Regionalliga spielen.

Als am Montag die ersehnte Meldung der Lizenzerteilung für die Seidenstädter kam, durfte auch bei Fortuna Düsseldorf aufgeatmet werden. Wenige Tage später haben die Landeshauptstädter bereits die ersten Kaderbewegungen zu vermelden. Und damit ist nicht nur der angeblich perfekteWechsel von Vereinslegende Andreas Lambertz gemeint, der nach Express-Informationen einen Ein-Jahres-Vertrag bei den Düsseldorfern unterschreiben soll.

Mit Luca Kazelis, Bastian Kummer, Muhayer Oktay, Maduka Okoye, Vincent Schaub, Michel Stöcker und Dustin Willms haben gleich sieben Spieler aus der U19-Bundesliga-Mannschaft der Rot-Weißen ein Arbeitspapier für die U23 unterschrieben. Außerdem kehrt Leander Goralski zum Flinger Broich zurück. Der Innenverteidiger war in der vergangenen Saison an Viktoria Köln ausgeliehen. Für den Regionalliga-Zweiten absolvierte der 24-Jährige insgesamt zehn Spiele. Hinzu kommen je zwei Partien im Mittelrheinpokal und in der zweiten Mannschaft.

Allerdings werden auch 13 Spieler die Fortuna verlassen. Tarsis Bonga hat sich erfolgreich für den Drittligisten Zwickau empfehlen können, Tim Galleski schließt sich dem Stadtrivalen TuRU Düsseldorf in der Oberliga Niederrhein an und Tim Krafft geht zur TSG Sprockhövel. Noch keine neuen Vereine haben hingegen Jannik Schneider, Tom-Jeffrey Zündorf, Taoufiq Naciri, Sergen Sezen, Shunya Hashimoto, Emre Can und Kaan Akca. Deren Verträge werden für die kommende Saison nicht mehr verlängert. Christian Weber wird seine Karriere aus Verletzungsgründen beenden, soll dem Verein jedoch in anderer Rolle erhalten bleiben.