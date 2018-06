Es ist eine Nachricht, die wohl viele Fans vom Bundesliga-Aufsteiger Fortuna Düsseldorf erfreuen wird. Eine Vereinslegende kehrt in die Landeshauptstadt zurück.

Die Rede ist von Andreas Lambertz. Der Mittelfeldspieler, der mit der Fortuna in allen Klassen von der Oberliga bis zur Bundesliga gespielt hat, kehrt nach Informationen des "Express" zu seinem Herzensverein zurück. 2015 hatte er den Verein nach 13 Jahren Zugehörigkeit verlassen und wechselte zu Dynamo Dresden. Gleichzeitig unterschrieb er jedoch einen Anschlussvertrag bei den Rot-Weißen, nach Ende der aktiven Karriere eine Anstellung im Verein zu erhalten. Nun kehrt er als Aktiver doch noch einmal zurück. Allerdings für die zweite Mannschaft in der Regionalliga West.

Dass "Lumpi", wie er seit Jahren von den Fans liebevoll genannt wird, nach Nordrhein-Westfalen zurückkehrt, steht schon länger fest. So war seine Familie bereits im vergangenen Jahr wieder nach Korschenbroich, Lambertz' Erstwohnsitz, gezogen. Damals soll auch Drittliga-Aufsteiger Uerdingen an den Diensten des 33-Jährigen interessiert gewesen sein. Lambertz damals gegenüber RevierSport: "Natürlich kenne ich Herrn Ponomarev durch meine Düsseldorfer Zeit schon länger und weiß um das Interesse von Uerdingen. (...). Eines ist klar: Ich bin nicht mehr 20, und ich bin auch kein Übertalent und mache mir wegen eines Vertrages in der nächsten Saison erst einmal keinen Stress. Ich will spielen, so lange es geht. Richtig ist, dass meine Familie nach Korschenbroich an den Niederrhein zurückkehren wird."

Nach Informationen dieser Redaktion scheiterte ein Wechsel damals nur an der Ablösesumme. KFC-Geschäftsführer Nikolas Weinhart dementierte dies bereits im Winter: "Da ist nichts dran. Wir werden Andreas Lambertz weder in diesem Winter, noch im Sommer verpflichten. Mehr gibt es dazu nicht zu sagen."

Nach Informationen des Express wird Lambertz einen Einjahres-Vertrag unterschreiben. „Wir haben Gespräche mit Lumpi geführt und hoffen, dass es klappt. Jetzt, wo wir nach Uerdingens Aufstieg Regionalligist bleiben, bin ich optimistisch", wird Fortuna-Sportvorstand Erich Rutemöller dort zitiert.