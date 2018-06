Am Mittwoch konnten die Sportfreunde Niederwenigern das Relegationshinspiel um den Oberliga-Aufstieg mit 1:0 (1:0) gegen den SC Union Nettetal gewinnen.

Es war das am sehnlichsten erwartete Spiel in der Vereinsgeschichte der SF Niederwenigern: Das Relegationshinspiel auf dem heimischen Glück Auf Sportplatz gegen den SC Union Nettetal. Die Gäste aus dem Westen Nordrhein-Westfalens reisten mit 74 Zählern und 84 Toren aus der abgelaufenen Saison im Gepäck als leichter Favorit in die kleine Gemeinde in Hattingen.

Das Spiel begann rasant. Die erste dicke Chance hatte Nettetal. Direkt im Gegenzug setzte Florian Machtemes den Ball vor knapp 1000 Zuschauern an die Latte. “Die ersten 25 Minuten meiner Mannschaft haben mir sehr gut gefallen. Wir hätten definitiv in Führung gehen können”, betonte Union-Trainer Andi Schwan.

Weil die sonst so treffsichere Offensive der Nettetaler schwächelte, war es David Moreno González möglich, Niederwenigern in Führung zu bringen: Nach einem perfekten Steilpass von Marc André Gotzeina legte Steffen Köfler quer und Moreno González musste nur noch vollenden. "Zum Glück habe ich den Ball noch erreicht. Ich bin sehr froh der Mannschaft damit so geholfen zu haben”, erklärte der Torschütze.

Mit der knappen Führung ging es für beide Teams in die Halbzeit. “Im ersten Durchgang haben wir teilweise sehr nervös agiert. Wir haben das ein oder andere zugelassen”, gab SFN-Trainer Jürgen Margref zu. Die Chancen aus dem ersten Durchgang hatten die Gäste nach der Pause dann aber nicht mehr. Niederwenigern zog sich zunehmend zurück. “Wir wollten auf mehr Ballbesitz spielen”, gab Margref zu. Sein Team setzte das perfekt um und ließ nichts mehr zu. “Der Gegner stand tief. Wir haben meiner Meinung nach zu viele lange Bälle gespielt”, bilanzierte Schwan die fehlende Durchsetzungskraft seines Teams.

Vor dem Rückspiel am Hauptplatz Lobbericherstraße in Nettetal (09. Juni, 18 Uhr) hat Niederwenigern eine gute Ausgangslage. “Ich habe schon vor dem Hinspiel mit einigen Trainern aus der Nettetal-Gruppe telefoniert. Das letzte Spiel gegen den MSV Düsseldorf haben wir uns angeschaut. Wir sind vorbereitet”, gibt sich Margref für das entscheidende Aufeinandertreffen optimistisch. In Nettetal reicht Niederwenigern schon ein Unentschieden, um sich Oberligist nennen zu können.