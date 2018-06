Die Fußballsaison ist beendet, die Arbeit geht weiter. Ganz besonders beim Oberligisten SC Westfalia Herne, dessen Stadion nach fast einjähriger Umbauarbeit vor der Fertigstellung steht.

Am 22. Juni soll die offizielle Übergabe durch OB Frank Dudda erfolgen, es geht also in den Endspurt.

Deshalb, so Vorsitzender Sascha Loch, hänge man auf anderen Arbeitsfeldern aktuell ein paar Tage zurück. Das kickende Personal samt Trainern steht für die nächste Saison weitgehend fest, die Mannschaft hinter der Mannschaft aber soll noch neu formiert werden. Die Absicht, die Aufgaben im administrativen Bereich bis Ende letzter Woche auf mehrere Personen zu verteilen, ließ sich jedenfalls nicht umsetzen.

Fest steht aber eines: Einen Sportdirektor Thorsten Legat wird es am Schloss nicht geben. „Die sportliche Leitung liegt bei Tim Eibold“, stellt Loch noch einmal klar. Gerne werde er auch Legat in einer noch festzulegenden Funktion einbinden, ob der das überhaupt wolle, wisse er nicht. „Ich habe ihn in den letzten drei Wochen nicht gesehen.“ Mitarbeiten wollen Ajan Dzaferoski und Ademir Mustic, ihre genauen Aufgaben werden noch abgesprochen.