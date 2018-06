Der FC Kray bastelt weiter an seinem Landesliga-Kader für die kommende Saison. Auf der Wunschliste steht Fatmir Ferati vom SC Westfalia Herne.

Seit einiger Zeit kursiert der Name des offensiven Mittelfeldspielers des SC Westfalia Herne an der Buderusstraße. Fatmir Ferati ist durchaus ein Thema beim Landesligisten FC Kray, wie FCK-Sportvorstand Hartmut Fahnenstich erklärt: "Wir haben mit Fatmir gesprochen. Er ist jetzt im Urlaub und kommt am Wochenende zurück. Dann unterhalten wir uns noch einmal. Da ist noch längst keine Entscheidung gefallen."

Ferati, der in drei Jahren in 95 Spielen satte 58 Tore für die Westfalia erzielte und 27 weitere Treffer vorbereitete, spielte in den letzten Wochen und Monaten keine bis eine untergeordnete Rolle bei Hernes Cheftrainer Christian Knappmann. Dieser macht keinen Hehl daraus, dass man Ferati, der noch bis zum 30. Juni 2019 an die Westfalia gebunden ist, keine Steine in den Weg legen würde. "Wenn ein Verein Fatmir haben will, dann kann er auch problemlos wechseln. Er hat für die Westfalia viel geleistet und sich einen ordentlichen, unproblematischen Abgang verdient", erklärt Knappmann. Neben dem FC Kray soll auch der SV Wacker Obercastrop an dem 27-jährigen Albaner Interesse bekunden.

Die Oberliga ist das Ziel

Dass Ferati, der bereits in der Saison 2013/14 für sechs Monate in Kray spielte, nicht den besten Ruf genießt, macht Krays Sportchef Fahnenstich keine Sorgen. "Ich kenne Fatmir gut. Er ist ja kein böser Mensch oder dergleichen. Er muss sich nur sportlich ins Mannschaftsgefüge anpassen. Wenn er denn zu uns kommen sollte, wird er das auch tun. Aber wie gesagt: So weit sind wir noch lange nicht. Aktuell würde ich sogar sagen, dass es zu diesem Transfer nicht kommen wird. Wir werden sehen, was die nächsten Tage bringen", sagt Fahnenstich.

Mit oder ohne Ferati: Der FC Kray will in der kommenden Saison aufsteigen. Fahnenstich sieht die Oberliga als ideales Umfeld für den FC Kray an. Mit Leuten wir Philipp Schmidt, Ilias Elouriachi, Kevin Kehrmann, Fatlum Zaskoku, Kevin Barra - und vielleicht auch Fatmir Ferati - sollte das Oberliga-Ziel zu realisieren sein.