Seinen ersten und bislang letzten großen Auftritt hatte Fabio Manuel Dias am 30. August 2016. Da erzielte der Angolaner für die SG Wattenscheid 09 das 4:3-Siegtor gegen die Sportfreunde Siegen.

Kurz darauf riss er sich das Kreuzband, kämpfte sich aber wieder zurück auf den Platz. Doch im Juni des vergangenen Jahres erhielt der heute 25 Jahre alte Stürmer nach dem Meisterschaftsspiel gegen den TuS Erndtebrück erneut die Diagnose: Kreuzbandriss. Sein Trainer hat den Glauben an ihn aber nicht verloren. Und nicht nur er. „Wir kennen Fabios Qualitäten“, sagt Farat Toku und begründet so die Entscheidung von Spieler und Verein, den Vertrag des Angreifers um ein weiteres Jahr auszudehnen.

14 Spieler stehen nun unter Vertrag

Dias ist damit der 14. Spieler, der dem Regionalligisten in der kommenden Saison zur Verfügung stehen wird. Und trotz seiner langen Verletzungspause traut ihm Trainer Farat Toku eine bedeutsamere Rolle zu als viele meinen: „Ich bin optimistisch, dass er in der nächsten Saison für uns ein echter Faktor in unserem Spiel sein wird“, betont der 38-Jährige.



Der gebürtige Bonner Fabio Manuel Dias selbst glaubt ebenfalls daran, dass er der Mannschaft weiter helfen wird, obschon er seit Ende Mai 2017 kein Spiel mehr bestritten hat: „Ich weiß, dass sich jeder Spieler unter unserem Trainer verbessern wird.“