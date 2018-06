Zwei Spieler haben beim FC Schalke verlängert. Dies wurde am Sonntag verkündet.

Schalkes Sportvorstand Christian Heidel hatte während seines Berichts auf der Jahreshauptversammlung in der Veltins-Arena zwei Überraschungen parat. Heidel verkündete, dass Ralf Fährmann und Matija Nastasic ihre Verträge bis 2022 verlängert haben.

Fährmanns Vertrag lief bis 2020. Der 29 Jahre alte Torwart, über den Heidel sagte, dass er seit Geburt Schalker ist, hat frühzeitig um zwei weitere Jahre verlängert. 13 Mal hielt Publikumsliebling Fährmann in der vergangenen Saison sein Tor sauber - so oft wie kein anderer Torwart in der Bundesliga.

Der Vertrag von Innenverteidiger Matija Nastasic wäre im nächsten Jahr ausgelaufen. Der serbische Nationalspieler, der die Weltmeisterschaft in Russland nach einer Knieverletung verpassen wird, wurde immer wieder mit Klubs aus Italien und aus England in Verbindung gebracht. Heidel lobte den 25-Jährigen in den höchsten Tönen und nannte ihn „Mr. Zuverlässig.“

Schalkes Aufsichtsratschef Clemens Tönnies gab außerdem bekannt, dass der Aufsichtsrat den Vertrag von Marketingvorstand Alexander Jobst vorzeitig bis 2024 verlängert wurde. Jobsts Vertrag lief ursprünglich bis 2022.