Alessandro Schöpf schoss beim 2:1-Erfolg gegen Deutschland das Siegtor für Österreich. Für ihn war es der zweite Treffer in dieser Woche.

Was für eine Woche für Alessandro Schöpf vom Fußball-Bundesligisten FC Schalke 04. Mit der österreichischen Nationalmannschaft gewann Schöpf die Test-Länderspiele gegen WM-Gastgeber Russland (1:0) und Weltmeister Deutschland (2:1) - und zwei der drei erzielten Tore gehen auf sein Konto.

Schalkes Schöpf: "Deutschland ist nach wie vor ein Favorit"



"Es macht immer Spaß zu gewinnen", sagte Schöpf nach dem Erfolg gegen Deutschland, zu dem er das Siegtor zum 2:1 in der 67. Minute beigetragen hatte. Und er ergänzte: "Natürlich ist es besonders schön gegen Deutschland." Für die DFB-Elf mit Schöpfs Schalke-Kollege Leon Goretzka hatte er aber lobende Worte: "Deutschland ist nach wie vor ein Favorit auf den Titel."

Schöpf bestritt in der Hinrunde der gerade abgelaufenen Saison wegen diverser Verletzungen nur sechs Pflichtspiele, davon lediglich zwei von Beginn an. Erst in der Rückrunde fand er unter Trainer Domenico Tedesco seine Form, kam zu 13 Pflichtspieleinsätzen, war am Ende Stammspieler. Nun krönte er seine gute Rückrunde mit den beiden Länderspiel-Toren.

Auch Schalke-Torjäger Guido Burgstaller kam zweimal für Österreich zum Einsatz. Er wurde zweimal eingewechselt, blieb aber torlos.

Weston McKennie erlitt mit den USA am Samstagabend allerdings eine unglückliche 1:2-Niederlage in Irland. Das Siegtor für die Iren fiel in der Nachspielzeit. McKennie stand da schon nicht mehr auf dem Platz. Er war in der 81. Minute ausgewechselt worden - da stand es noch 1:1.