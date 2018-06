Die Sportfreunde Lotte haben einen Nachfolger für Andreas Golombek gefunden.

Matthias Maucksch ist neuer Cheftrainer der Sportfreunde Lotte. Der 48-jährige Fußball-Lehrer erhält einen Zweijahresvertrag, der sowohl für die 3. Liga als auch für die 2. Liga gilt.

Fünfter Trainer in zwölf Monaten

Ex-Profi Maucksch ist nach Ismail Atalan, Oscar Corrochano, Marc Fascher und Andreas Golombek, der die Sportfreunde zum Klassenerhalt führte, aber keinen neuen Vertrag in Lotte erhielt, der fünfte Trainer innerhalb von nur zwölf Monaten.



18. Juni, 14.00 Uhr: Trainingsauftakt

23. Juni, 14.00 Uhr: Testspiel gegen den SC Wiedenbrück (in Oelde-Sünninghausen)

26. Juni, 18.00 Uhr: Testspiel beim TSV Steinbach

30. Juni, 14.00 Uhr: Testspiel bei VfL Wolfsburg U23´

08. Juli: Testspiel gegen den TSV Havelse (Ort und Uhrzeit noch offen)

14. Juli, 14.00 Uhr : Testspiel gegen Werder Bremen U23 (in Lohne)

20. Juli, 16.00 Uhr: Testspiel gegen Heracles Almelo (in Billerbeck)

Von Nummer fünf ist Manfred Wilke, Fußball-Obmann in Lotte überzuegt. "Matthias Maucksch ist ein akribischer Arbeiter, der den Fußball von einer positiven Seite lebt. Wir sind davon überzeugt, dass er die Zeit bis zum Saisonbeginn Ende Juli extrem nutzen wird und die Sportfreunde zu einem guten Team formen wird", sagt Wilke. Maucksch trainerte in den letzten drei Jahren mit einer halbjährigen Unterbrechung Regionalligist FSV Union Fürstenwalde. Der Verein belegte in der abgelaufenen Saison Rang neun in der Regionalliga Nordost.

In der Zeit von Oktober 2009 bis April 2014 war Maucksch Coach von Dynamo Dresden in der 3. Liga. Maucksch spielte unter anderem für Wolfsburg, Nürnberg und Cottbus und bestritt 123 Erst- und 73 Zweitliga-Spiele. In der DDR-Nationalmannschaft kam er am 24. Januar 1990 beim 0:3 gegen Frankreich zum Einsatz.

Dynamo-Legende Maucksch ist ein wissbegieriger Trainer. 2011 und 2015 hospitierte er in England bei den Tottenham Hotspur und Wigan Athletic und schaute sich auch die Arbeit beim 1. FC Nürnberg an. "Man nimmt überall was mit. Man will ja auch im Alter etwas lernen. Ich war schon immer neugierig", erzählte er in einem Interview. Die bekannteste Station, bei der er einen Einblick in die tägliche Arbeit gewinnen konnte, war aber der FC Bayern München. "Ich hatte ein sehr persönliches Gespräch mit Jupp Heynckes in der Triple-Saison. Das war wirklich hochinteressant", sagte Maucksch über die Zeit beim deutschen Fußball-Rekordmeister.